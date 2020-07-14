AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يطلب من وزير الرياضة رسميا إزالة لافتات «نادي القرن» من محيط الزمالك

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:39 م
الأهلي - لافتة نادي
الأهلي - لافتة نادي القرن
Advertisements
عبدالحكيم أبو علم
تقدم النادي الأهلي بمذكرة اليوم، الثلاثاء، إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تعدي مسئولي الزمالك على العلامة التجارية للنادي الأهلي «نادي القرن» وإزالة لافتات «الزمالك نادي القرن الحقيقي» التي قام مسئولو الزمالك بتعليقها في محيط ناديهم وأعلى مبانيه.

وعزز النادي الأهلي طلبه بالبيان الذي صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية السبت الماضي، والذي تناولته كل وسائل الإعلام، ونسف أي لغط كان يحاول البعض أن يخلقه حول العلامة التجارية «نادي القرن».

وأكد البيان على الحقيقة الراسخة والتي لا تقبل التزييف أو التغيير بأن علامة «نادي القرن» مملوكة حصريًا للنادي الأهلي، حيث قام بتسجيلها عام ٢٠٠٧ بعد استيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وأن هذه العلامة المسجلة تتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وأشارت وزارة التموين في ذات البيان إلى أن نادي الزمالك تقدم بطلب يوم ٥ــ٧ــ٢٠٢٠ لتسجيل شعار نادي الزمالك - نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، وسيتم فحص هذا الطلب ومشروعيته، لكن الثابت وحسب نص بيان وزارة التموين أيضًا أنه عند تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالأندية الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف يتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة قبل السير في إجراءات التسجيل، ويعلم الجميع محليًا وقاريًا أن الجهة المانحة للقب نادي القرن هي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقد منحت هذا اللقب للنادي الأهلي بقرار رسمي قبل عشرين عامًا وتسلم النادي الجائزة في احتفالية أقامها «كاف» بجوهانسبرج في ٢٢ــ٥ــ٢٠٠١، وهو ثابت في سجلات «كاف» والأهلي، وترتب على ذلك حق الأهلي الكامل في تسجيل علامة «نادي القرن» بإدارة العلامات التجارية وفي المنظمة العالمية للمكية الفكرية «WIPO»، لتصبح هذه العلامة بعد بتسجيلها رسميًا مملوكة حصريًا للنادي الأهلي دون غيره والاعتداء عليها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي ختام مذكرته أكد النادي على ثقته في قيام وزير الشباب والرياضة بمسؤولياته للحفاظ على الحقوق الأدبية والتسويقية للجميع، ودرءًا لأي فتنة بين الجماهير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي العلني لمسئولي الزمالك على العلامة التجارية للنادي الأهلي. وإزالة لافتات «نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي» والتي قام مسئولوه بتعليقها في محيط ناديهم وأعلي مبانيه وكذلك إزالة هذه العلامة من الموقع الرسمي للزمالك ومن بطاقات أعضاء الجمعية العمومية لناديهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب لافتات نادي القرن.. الأهلي ينذر رئيس الزمالك رسميا على يد محضر

فيديوجراف.. الأهلي يقاضي الزمالك رسميًا بسبب لافتة نادي القرن

الأهلي يخاطب وزير الرياضة لإزالة لافتات نادي القرن من نادي الزمالك

كيف فعلها الزمالك في أيام.. إجراءات تسجيل العلامة التجارية تستغرق عاما

بالقانون.. سيناريو رفض التموين طلب الزمالك تسجيل شعار نادي القرن بعد اعتراض الأهلي

بعد طلب نادي الزمالك.. تنمية التجارة: نستقبل 100 طلب تسجيل علامة تجارية يوميا

ترشيحاتنا

صحة سوهاج توضح حقيقة وفاة مريض بعد طرده من المستشفى العام

بعد اصابته بـ جلطة ..أسرة مكرم محمد أحمد لـ صدى البلد : حالته مستقرة

صفقة الأهلي.. مهارات وليد فوزي صانع ألعاب الترسانة

بـ توب يبرز جمالها.. كارولين عزمي بإطلالة سوداء تخطف الأنظار

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

إنبي الخاسر الأكبر.. عقبة برتغالية أمام الأهلي لحسم ضم خليفة أحمد فتحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجة ارتدادية لـ كورونا.. كيف تستعد لحماية نفسك من الفيروس؟

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

والد جيجي وبيلا حديد ينشر وثيقة تثبت نسبه إلى آل البيت.. شاهد