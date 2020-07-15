بورسعيد شكلها اتغير .. تحول تاريخي لمنظومة الخدمات لأبناء منطقة جنوب الباسلة

شهدت محافظة بورسعيد خلال الست سنوات الماضية طفرة تنموية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ولعل الانجاز الأكبر هو محطة مياه شرب الكاب.





تعمل المحطة بطاقة استيعابية ٢٦ الف م٣ يوم كمرحلة أولى بتكلفة تصل الي ٤٠٠ مليون جنية وستخدم قري ( شادر عزام .. قرية الفتح .. ام خلف .. العاشر من رمضان ).





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وتعد المحطة من المشروعات القومية الهامة التي تقدم من اجل المواطنين بمنطقة الجنوب ومن المقرر افتتاحها خلال العام الحالي .





اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان المحطة تعد تحول تاريخي لمنظومة الخدمات المقدمة لاهالي الجنوب حيث تقضي تماما علي مشكلة تناوب وصول المياة ووصولها علي مدار ٢٤ ساعة .





وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل علي الارتقاء بمستوي الخدمات بجميع قري الجنوب، خاصة أن منطقة جنوب بورسعيد تمثل عنصر أساسي في عملية التنمية التي تمر بها المحافظة كقاطرة للتنمية في مصر بإقامة مشروعات عملاقة من مناطق صناعية واتساع الرقعة الزراعية والسكنية بها.