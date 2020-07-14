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فن

توكلنا على الله.. ماجد المصري يبدأ في تصوير مسلسل الوجه الاخر.. شاهد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:39 م
ماجد المصري
ماجد المصري
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مصطفى كرم

نشر الفنان ماجد المصري عبر حسابة على إنستجرام صورة ل سيناريو مسلسله الجديد "الوجه الاخر " في بداية تصويره 

وعلق ماجد المصري على الصورة قائلا " بسم الله توكلنا على الله" الوجه الآخر ".

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.


نسرين طافش تبدأ في تجهيز دورها بمسلسل الوجه الآخر مع ماجد المصري


المسلسل ينتمى الى نوعية اعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الاخر لكل شخصية.

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