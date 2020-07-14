مساعدا وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور يصلان موقع حريق الإسماعيلية الصحراوي

وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الاسماعيلية الصحراوي.









وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.









وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع ألسنة اللهب والادخنة.









فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتداده لعدد من السيارات.









وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.