رئيس إدارة شركة أنابيب البترول يوضح سبب حريق طريق مصر الأسماعلية..فيديو

قال المهندس عماد عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة انابيب البترول ، إن سبب حريق طريق مصر الاسماعلية هو خط بترول يصل من الشقير والسخنة إلى معامل تكرير مسطرد .





وأضاف عماد عبد القادر خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ،: أننا وصل إلينا بلاغ يفيد بأن هناك خاما يخرج من الخط ومكسور وبالتالي قمنا بإبلاغ الطوارئ الخاصة بنا وقاموا بغلق البلف وقمنا بفتح التصفية وهذا لتخفيف المنتج الذي يخرج.





عبدالقادر ، أن نتيجة الاشتعال كان بسبب أن هناك أ شخاصا بسياراتهم يحاولون العبور ولم ينتظروا أن يهدأ الحريق وأكد على أنهم كانت الشرطة تمنعهم ولكنهم لم يستمعوا إلى أحد . وأوضحعبدالقادرنتيجةشخاصاالعبورإلىأحد





وتابع: أن الحريق انتشر بسبب تواجد المادة الخام علي الاسفلت وعلى جانبي الطريق بسبب تراكم الخام .



