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رئيس إدارة شركة أنابيب البترول يوضح سبب حريق طريق مصر الأسماعلية..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:02 م
حريق طريق مصر إسماعيلية
حريق طريق مصر إسماعيلية
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إبراهيم القادري
قال المهندس عماد عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة انابيب البترول ، إن سبب حريق طريق مصر الاسماعلية هو خط بترول يصل من الشقير والسخنة إلى معامل تكرير مسطرد .

وأضاف عماد عبد القادر خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ،: أننا وصل إلينا بلاغ يفيد بأن هناك خاما يخرج من الخط ومكسور وبالتالي قمنا بإبلاغ الطوارئ الخاصة بنا وقاموا بغلق البلف وقمنا بفتح التصفية وهذا لتخفيف المنتج الذي يخرج.

وأوضح عبدالقادر ، أن نتيجة الاشتعال كان بسبب أن هناك أشخاصا بسياراتهم يحاولون العبور ولم ينتظروا أن يهدأ الحريق وأكد على أنهم كانت الشرطة تمنعهم ولكنهم لم يستمعوا إلى أحد .

وتابع: أن الحريق انتشر بسبب تواجد المادة الخام علي الاسفلت وعلى جانبي الطريق بسبب تراكم الخام .

واستكمل : أن الحريق تم إخماده تماما وحاليا نقوم بتبريد الأماكن من آثار الحريق .
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