جمعية محبي الأطرش تحيي ذكرى ميلاد أسمهان .. الخميس

تحيى جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، ذكرى ميلاد صوت الكروان الفنانة "أسمهان"، الذى يوافق اليوم على متن باخرة أقلت عائلتها من تركيا لسوريا، وتبدأ الجمعية حفلها فى السابعة من مساء يوم الخميس ١٦ يوليو الجارى، بمقر الجمعية بمنطقة الطوابق بشارع فيصل .





يتضمن برنامج الاحتفال، عرض فيلم تسجيلى بعنوان "لحن لم يتم"، عن قصة حياة الأميرة أسمهان، والفيلم بصوت الموسيقار فريد الأطرش والفنان يوسف وهبى وفؤاد الأطرش، فكرة وإخراج الفنان عادل السيد .





كما يتضمن برنامج الحفل، باقة متنوعة من روائع الموسبقار فريد الأطرش، يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات.



