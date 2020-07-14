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البترول تكشف آخر تطورات حريق خط الخام بطريق الإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:34 م
حريق
حريق
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البهي عمرو
قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الحريق الذى حدث بـ طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ناتج  عن كسر خط الخام  مؤكدا الحريق حدث بخط بترول خام ينتقل من البحر الأحمر وصولا إلى معامل التكرير بمسطرد.

وأضاف حمدي عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارة البترول لمعرفة السبب فى حاد اليوم.  

وأشار حمدي عبد العزيز، إلى أن الحادث من الممكن أن يكون شرارة من سيارة، معلقًا " جهات التحقيق مستمرة فى التحقيق، والنيابة تبحث فى الأسباب، ولا يمكن أن نقول أى شئ بعد قرار النائب العام الذى صدر منذ قليل بفتح تحقيق".

وأوضح: أن الوزارة تقوم حاليًا بعملية تبريد للبدء في التحقيق لمعرفة الأسباب. 


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