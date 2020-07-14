البترول تكشف آخر تطورات حريق خط الخام بطريق الإسماعيلية

وأضاف حمدي عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارة البترول لمعرفة السبب فى حاد اليوم.





وأشار حمدي عبد العزيز، إلى أن الحادث من الممكن أن يكون شرارة من سيارة، معلقًا " جهات التحقيق مستمرة فى التحقيق، والنيابة تبحث فى الأسباب، ولا يمكن أن نقول أى شئ بعد قرار النائب العام الذى صدر منذ قليل بفتح تحقيق".





وأوضح: أن الوزارة تقوم حاليًا بعملية تبريد للبدء في التحقيق لمعرفة الأسباب.





