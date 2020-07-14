البترول تقرر مد فترة تسجيل قراءة العداد المنزلي 3 أيام بسبب الضغط

قررت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مد فترة ادخال قراءات عداد الغاز المنزلي لمدة 3 أيام.
خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة
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وهناك 12 طريقة مختلفة لتسجيل قراءات عداد الغاز وهى :
1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى :
http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx
2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:
http://petrotrade.com.eg/billing/app.aspx
3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة ال BOS أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة, مدينتى,العجوزة, الزاوية الحمراء , المنيب , المعصرة , 6 أكتوبر).
4. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر .
5. تطبيق موبايل ماي فوري .
6. تطبيق موبايل جوميا .
7. من خلال مكاتب البريد.
8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن ).
9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:
https://www.petrotrade.com.eg/webSite/cairo.html
10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل .
11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.
12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية .
قالت الشركة في تصريحات لها، إنه نظرا للأعطال الفنية التي حدثت، فإنه سيتم تعديل فترة إدخال القراءات، لتبدأ من غدا الأربعاء حتي السبت المقبل الموافق 18 من يوليو الجاري.
أرجعت الشركة ذلك إلي زيادة التيسيرات الممنوحة للعملاء بسبب حالة الضغط الراهنة وتسببت في وجود أعطال فنية.
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وكانت شركة "بتروتريد" قد اعلنت في اوقات سابقة عن اتاحة عمليات ادخال قراءات العدادات علي الموقع الالكتروني لها في أول كل شهر حتي منتصف ذات الشهر، حتي لا يتم تغريم العميل مصروفات اضافية جراء عدم الادلاء عن قراءة عداد الاستهلاك الشهري.
وتنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا.
وهناك 12 طريقة مختلفة لتسجيل قراءات عداد الغاز وهى :
1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى :
http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx
2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:
http://petrotrade.com.eg/billing/app.aspx
3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة ال BOS أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة, مدينتى,العجوزة, الزاوية الحمراء , المنيب , المعصرة , 6 أكتوبر).
4. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر .
5. تطبيق موبايل ماي فوري .
6. تطبيق موبايل جوميا .
7. من خلال مكاتب البريد.
8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن ).
9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:
https://www.petrotrade.com.eg/webSite/cairo.html
10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل .
11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.
12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية .