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وزير البترول الأسبق: لولا ترسيم الحدود كنا سنعاني من نقص إنتاج الغاز.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:23 ص
اسامة كمال
اسامة كمال
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هاني حسين
قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن الدولة تعمل على القضاء على ملف العشوائيات، وذلك ما تنفذه القيادة السياسية.

وأضاف أسامة كمال في حواره في برنامج " قلب مصر " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "تم ضخ استثمارات في مختلف القطاعات ومنها قطاع البترول وبه استثمارات خارجية".

 وأوضح أسامة كمال: "مضاعفة الانتاج من الغاز الطبيعي لـ 7.5 مليار قدم مكعب غاز"، مضيفا:"  لا يمكن إحداث تنمية زراعية بدون اسمدة ومعدات تتحرك بمواد  بترولية".

وأكمل أسامة كمال: "ترسيم الحدود تم وفق اتفاقيات الأمم المتحدة الموثقة والمعتمدة".

 ولفت أسامة كمال: "كل مناقصات التنقيب المتواجدة  في المياه الاقتصادية تم استكمالها بعد ترسيم الحدود، ولولا ترسيم الحدود كنا سنعاني من نقص  إنتاج الغاز".
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