وزير البترول الأسبق: لولا ترسيم الحدود كنا سنعاني من نقص إنتاج الغاز.. فيديو

قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن الدولة تعمل على القضاء على ملف العشوائيات، وذلك ما تنفذه القيادة السياسية.





وأضاف أسامة كمال في حواره في برنامج " قلب مصر " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "تم ضخ استثمارات في مختلف القطاعات ومنها قطاع البترول وبه استثمارات خارجية".





وأوضح أسامة كمال: "مضاعفة الانتاج من الغاز الطبيعي لـ 7.5 مليار قدم مكعب غاز"، مضيفا:" لا يمكن إحداث تنمية زراعية بدون اسمدة ومعدات تتحرك بمواد بترولية".





وأكمل أسامة كمال: "ترسيم الحدود تم وفق اتفاقيات الأمم المتحدة الموثقة والمعتمدة".





ولفت أسامة كمال: "كل مناقصات التنقيب المتواجدة في المياه الاقتصادية تم استكمالها بعد ترسيم الحدود، ولولا ترسيم الحدود كنا سنعاني من نقص إنتاج الغاز".