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5 مضادات حيوية طبيعية لعلاج التهابات الجسم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:01 ص
5 مضادات حيوية طبيعية
5 مضادات حيوية طبيعية لعلاج التهابات الجسم
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اسماء محمد
تعد المضادات الحيوية من أكثر الأدوية التى يستخدمها الناس عند الشعور بأى أعراض مرضية خاصة الالتهابات مما يعرضهم للإصابة بمضاعفات خطيرة وكثيرة.

وعرض موقع " بولد سكاى" الهندي، اهم 5 مضادات حيوية طبيعية تساعد فى علاج التهابات الجسم بدون اضرار الادوية والاثار الجانبية، وهى:


الثوم :

من اقوى المضادات الحيوية حيث إنه غنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية والمكونات الأخرى التي تعتبر رائعة في مكافحة الالتهابات مثل نزلات البرد. يمكن أن يدمر البكتيريا التي تسبب العدوى بشكل فعال.. تناوله إذا كنت تعاني من نزلة برد.

خل التفاح الخام:

خل التفاح الخام يُعرف خل التفاح المعتاد عادةً بالمساعدة فى علاج مشاكل البشرة و فقدان الوزن ، وهو أيضًا مضاد حيوى طبيعي رائع خال من المواد الكيميائية ويطهر الجسم بشكل فعال.

العسل
العسل في جميع أنحاء العالم بخصائصه المطهرة والمضادة للميكروبات، كما أن إنزيم العسل يطلق بيروكسيد الهيدروجين الذي يحارب العدوى. كما أنه يزيل السموم من الجسم ، مما يساعد أعضاء الإنسان على العمل بشكل صحيح. يعتبر العسل أحد أكثر المضادات الحيوية الطبيعية فعالية في تحسين نظامك الهضمي وأيضًا لتعزيز المناعة.

زيت جوز الهند
الفوائد الصحية لا تعد ولا تحصى لزيت جوز الهند تجعله مضاد حيوي طبيعي قوى جدا وهي غنية بالخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا ، والتي يمكن أن تعالج العدوى اليومية بشكل كبير.

الكركم 
الفوائد الصحية بعيدة المدى للكركم لا حصر لها حيث يمتلك العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا والتي تعتبر رائعة لمحاربة البكتيريا والفطريات.
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