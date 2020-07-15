يتجاهلها 90 في المائة من الناس.. علامات مبكرة لسرطان الرئة

يُعد سرطان الرئة، أكثر أنوع السرطان شيوعًا بين المدخنين، ومن المهم جدًا أن تكون على دراية بأعراض سرطان الرئة المبكرة، قبل أن تتفاقم أعراض المرض.
قد تشمل أعراض سرطان الرئة وفقا لموقع verywellhealth
- سعال مستمر
- سعال الدم
- ضيق التنفس، خاصة مع النشاط
- صفير
- بحة في الصوت
- التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل "الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية"
- فقدان الوزن غير المقصود
- يمكن تشخيص سرطان الرئة عن طريق الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسى فقد يعطى نتائج أدق وفى كثير من الأحيان يتم اللجوء إلى خزعة الرئة لاكتشاف الورم فى أى مرحلة.