بـ رد انتقامي على قرار ترامب.. الصين تهدد واشنطن بسبب عقوبات هونج كونج

هدّدت الصين، بـ"رد انتقامي" على الولايات المتحدة؛ بسبب عقوبات هونج كونج ، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





جاء ذلك؛ عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه وقّع على أمر تنفيذي، يتخذ إجراء ضد الصين ، للطريقة التي تعاملت بها حكومتها مع شعب هونج كونج.





وقال ترامب ، في حديقة الورود بالبيت الأبيض: "وقعت اليوم على تشريع وأمر تنفيذي؛ لمحاسبة الصين على أفعالها القمعية ضد شعب هونج كونج".





وأضاف ترامب: "شاهدنا جميعًا ما حدث، ليس وضعًا جيدًا، تم سلب حرياتهم ، وتم سلب حقوقهم ، ومعها تذهب هونج كونج في رأيي؛ لأنها لم تعد قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرة".





وأوضح أنه يعتقد أن العقوبات؛ ستؤدي إلى المزيد من الأعمال الأمريكية ، وستقضي على الصين وهونج كونج كمنافس في المشهد العالمي.





ويقضي القانون الصيني المطبق أخيرا ، على حقوق سكان هونج كونج في حرية التعبير ، والتجمع ، تحت غطاء الأمن القومي.





وقال منتقدون ، إن القانون ينهي بشكل فعال ، إطار "دولة واحدة ونظامان" الذي يمنح الحكم الذاتي لهونج كونج عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.



