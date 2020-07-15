بـ رد انتقامي على قرار ترامب.. الصين تهدد واشنطن بسبب عقوبات هونج كونج

هدّدت الصين، بـ"رد انتقامي" على الولايات المتحدة؛ بسبب عقوبات هونج كونج، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
جاء ذلك؛ عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه وقّع على أمر تنفيذي، يتخذ إجراء ضد الصين، للطريقة التي تعاملت بها حكومتها مع شعب هونج كونج.
وقال ترامب، في حديقة الورود بالبيت الأبيض: "وقعت اليوم على تشريع وأمر تنفيذي؛ لمحاسبة الصين على أفعالها القمعية ضد شعب هونج كونج".
وأضاف ترامب: "شاهدنا جميعًا ما حدث، ليس وضعًا جيدًا، تم سلب حرياتهم، وتم سلب حقوقهم، ومعها تذهب هونج كونج في رأيي؛ لأنها لم تعد قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرة".
وأوضح أنه يعتقد أن العقوبات؛ ستؤدي إلى المزيد من الأعمال الأمريكية، وستقضي على الصين وهونج كونج كمنافس في المشهد العالمي.
ويقضي القانون الصيني المطبق أخيرا، على حقوق سكان هونج كونج في حرية التعبير، والتجمع، تحت غطاء الأمن القومي.
وقال منتقدون، إن القانون ينهي بشكل فعال، إطار "دولة واحدة ونظامان" الذي يمنح الحكم الذاتي لهونج كونج عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.
ويفرض التشريع الذي أقره الكونجرس مؤخرًا بشأن الحملة القمعية في هونج كونج؛ عقوبات، على الجماعات التي تقوض استقلالية هونج كونج، والبنوك التي تتعامل مع كيانات يتبين أنها تنتهك القانون.