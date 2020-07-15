ترامب يوقع عقوبات على الصين وهونج كونج

أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه وقع على أمر تنفيذي يتخذ إجراء ضد الصين للطريقة التي تعاملت بها حكومتها مع شعب هونج كونج.









وقال ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض:"وقعت اليوم على تشريع وأمر تنفيذي لمحاسبة الصين على أفعالها القمعية ضد شعب هونج كونج".









ويقضي القانون الصيني المطبق أخيرا على حقوق سكان هونج كونج في حرية التعبير والتجمع تحت غطاء الأمن القومي. وقال منتقدون إن القانون ينهي بشكل فعال إطار "دولة واحدة ونظامان" الذي يمنح الحكم الذاتي لهونج كونج عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.









ويفرض التشريع الذي أقره الكونجرس مؤخرًا بشأن الحملة القمعية في هونج كونج، عقوبات على الجماعات التي تقوض استقلالية هونج كونج والبنوك التي تتعامل مع كيانات يتبين أنها تنتهك القانون.









وأضاف ترامب:"شاهدنا جميعًا ما حدث، ليس وضعًا جيدًا، تم سلب حرياتهم وتم سلب حقوقهم ومعها تذهب هونج كونج في رأيي لأنها لم تعد قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرة".









وقال إنه يعتقد أن العقوبات ستؤدي إلى المزيد من الأعمال الأمريكية وستقضي على الصين وهونج كونج كمنافس في المشهد العالمي.









وكشف الرئيس أن أمره التنفيذى أنهى المعاملة التفضيلية لهونج كونج، بمعنى أنه سيتم التعامل معها بنفس معاملة بقية الصين.









وتابع:"بالإضافة إلى ذلك، كما تعلمون، نحن نضع تعريفات ضخمة ووضعت تعريفات كبيرة جدًا على الصين في المرة الأولى التي حدث فيها للصين، تم دفع مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة والتي أعطيتها للمزارعين ومربي الماشية في بلادنا لأنهم كانوا مستهدفين".



