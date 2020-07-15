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اقتصاد

في أسوان وكفر الشيخ.. وفد "التخطيط" يواصل جولاته لمتابعة بوابة المحليات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
تابع وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جولته لاستعراض العمل ببوابة خدمات المحليات الإلكترونية وكيفية التعامل مع الخدمات المقدمة من خلالها، وذلك بزيارة محافظتي أسوان وكفر الشيخ. 

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المراكز التكنولوجية نشأت لتمكين المواطنين من الحصول على خدماتهم من خلال مبدأ الشباك الواحد بفصل مقدم الخدمة عن طالبها فضلًا عن دورها في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات الحكومية لتوفير خدمة متميزة للمواطنين وذلك في إطار تحقيق أهداف أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر ۲۰۳۰ والارتقاء بالخدمات الحكومية.

ومن جانبه أشار اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى عقد ورشة عمل في ديوان عام محافظة أسوان بحضور مشرفي النظام من مراكز أسوان، نصر النوبة، كوم أمبو، إدفو، دراو، فضلًا عن مشاركة لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة ولجنة الوزارة حيث تم العمل على توحيد كل الرسوم والمستندات للطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية على المنظومة.

وتابع عزي أن الورشة تبعها عقد اجتماعًا لاستعراض بوابة خدمات المحليات وكيفية تقديم الطلبات و إرسال الاستفسارات من خلال البوابة واستقبالها من خلال المنظومة في المراكز، مضيفًا أن اللقاء تضمن كذلك عرض دليل المراكز التكنولوجية وكيفية الاستعلام عن الطلبات والمخالفات والمديونيات والتراخيص والسداد من خلال البوابة الإلكترونية. 

وأوضح اللواء محمد عزي، أنه تم عقد ورش عمل في مراكز ومدن إدفو، ونصر النوبة، وأسوان لرفع كفاءة الموظفين، مؤكدًا استمرار عقد تلك الورش لحين الانتهاء من رفع كفاءة كل الإدارات ومتابعة أدائها في الرد على المواطنين من خلال المنظومة. 

وفيما يخص محافظة كفر الشيخ أضاف اللواء عزي أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء المدن ومديرى المراكز التكنولوجية ومشرفين النظام لمناقشة الخدمات الإلكترونية على موقع الخدمات، حيث شهد اللقاء استعراض الموقع وكيفية التسجيل وتقديم الخدمات وكيفية استقبال الخدمة الواردة من موقع الانترنت. 

وأكد "عزي" خلال اللقاء أهمية التعامل مع الخدمات والردّ على استفسارات المواطنين بشكل سريع. 

وقال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم إعداد دليل خدمات المواطنين الخاص بمحافظة كفر الشيخ حتى يتمكن المواطن من التعرف على شروط تقديم الخدمات ومستنداتها وكيفية التقديم لها والاستعلام عنها سواء من خلال المراكز التكنولوجية أو بوابة الخدمات الإلكترونية أو بالرقم الموحد أو عبر خاصية الباركود مؤكدًا أن ذلك يسهم في توفير الوقت والجهد، متابعًا أنه في إطار الحرص على تأمين الخدمة المقدمة كان لابد من توحيد تلك الخدمات على مستوى مراكز المحافظة. 
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