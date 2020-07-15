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أخبار العالم

11500 جندي تركي و8040 آلية عسكرية دخلوا سوريا فى منطقة خفض التصعيد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:32 ص
أكثر من 11500 جندي
أكثر من 11500 جندي تركي و4700 آلية دخلوا سوريا
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دعاء أبوهشيمة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية تعمدت استقدام مزيد من التعزيزات العسكرية واللوجستية، حيث أدخلت الى سوريا مزيد من الآليات التركية المحملة بمواد لوجستية وتعزيزات عسكرية بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وأضاف المرصد أن الآليات الجديدة اتجهت نحو المواقع التركية ضمن منطقة "خفض التصعيد" عبر معبر كفرلوسين الحدودي.

وأشار المرصد إلى أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4705 آليات، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير  2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 8040 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

 فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11500 ألف جندي تركي.
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