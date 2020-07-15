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أخبار العالم

التحدي مستمر.. الشيخ محمد بن زايد يعلن عن نتائج مبشرة بشأن فيروس كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الإمارات اليوم، الأربعاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر": "بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا، نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب كوفيد - 19 في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة".

وأضاف بن زايد في تغريدته "هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا.. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".


ومنذ تفشي الفيروس في البلاد، سجلت الإمارات 55573 حالة إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وبلغ عدد الوفيات 335 حالة وفاة؛ فيما تعافي من أعراض الفيروس أكثر من 46 ألف شخص.
التحدي مستمر.. الشيخ محمد بن زايد يعلن عن نتائج مبشرة بشأن فيروس كورونا
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