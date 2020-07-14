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أخبار العالم

الإمارات: 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاحصائية تم تسجيلها بعد إجراء نحو 52 ألف اختبار لفيروس كورونا.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى55,573 حالة.

وأشارت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية "وام" إلى وفاة شخص من جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 335 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الجسدي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 512 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 46,025.
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