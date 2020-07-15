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أخبار العالم

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:12 ص
أول تجربة لقاح كورونا
أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الأربعاء، بشري سارة عن إقتراب أول تجربة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 من مرحلتها النهائية.

وأكدت شركة الأدوية الأمريكية "مودرنا" المسؤولة عن إنتاج اللقاح والمتخصصة فى التكنولوجيا الحيوية، أن التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس كورونا ستدخل المرحلة النهائية في 27 يوليو الجاري.

وأعلنت "مودرنا" أن التجارب السريرية النهائية ستجرى على 30 ألف شخص فى أمريكا، وسيتلقى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها 100 ميكروجرام من اللقاح، فيما سيتلقى النصف الآخر دواءً وهميًا.

وتابعت الشركة الأمريكية أن اللقاح ساهم في تحفيز استجابة الجهاز المناعي لدى جميع المتطوعين في تجربة تلقيه بمراحله الأولى.

وأشارت الشركة، إلى أنه إذا سارت الأمور على ما يرام في الدراسات المستقبلية "فإن الشركة لا تزال على المسار الصحيح لتكون قادرة على تقديم ما يقرب من 500 مليون جرعة سنويًا، وربما ما يصل إلى مليار جرعة سنويًا، بداية من 2021".

وأطلقت شركة مودرنا الأمريكية اختبار اللقاح في منتصف مارس الماضي مع 45 متطوعا أوليا، وقالت الشركة إنها أنهت تسجيل 300 شاب بالغ في مرحلتها الثانية من الاختبار، وبدأت في دراسة كيفية تفاعل كبار السن مع اللقاح.
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