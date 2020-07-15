الإجمالي يقترب من 200 ألف.. ألمانيا تسجل 351 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت ألمانيا اليوم، الاربعاء، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.









ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، سجلت ألمانيا 351 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 199726حالة منذ تفشي الوباء.









وأضاف المعهد، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9071 شخصا.









ووفق "بلومبرج"، فألمانيا من الدول التي يمكن القول إنها انتصرت على المرض بشكل كبير إلا أنه ليس نهائيًا، ولكنها من أفضل دول العالم في التصدي له.







