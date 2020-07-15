هل يتعافى أغلب المصابين بفيروس كورونا منه؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

، بأن معظم الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 تظهر ‏عليهم أعراض خفيفة أو معتدلة ويمكنهم التعافي منها ‏بفضل الرعاية الداعمة، والالتزام بالعزل الصحي والراحة، وتناول الأدوية المصرح بها.

‏والحمى وصعوبة التنفس، فعليك بالحصول على الرعاية الطبية مبكرًا، والاتصال بالجهات المعنية عبر الهاتف لتحديد خطورة حالتك أولًا قبل التوجه إليه.

ونصحت منظمة الصحة العالمية في تقريرها، الأشخاص الذين لديهم أعراض كـ

وأكدت منظمة الصحة العالمية،

أنه

إذا ‏كنت مصابًا بالحمى وتعيش في منطقة موبوءة بالملاريا ‏أو الحمى الصفراء، فعليك أيضا بالفصل بين

الإصابة بهذه الأمراض، وهو ما ستعرفه فور العرض على الرعاية الطبية.‏