هل يتعافى أغلب المصابين بفيروس كورونا منه؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

ظهرت العديد من الدراسات التي تشكك في الشفاء من أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وأبحاث أخرى أكدت أن أعراض فيروس كورونا يمكن أن تمتد مع المتعافين حتى بعد شفائهم، ولكي ينتهي الجدل؛ ردت منظمة الصحة العالمية على هذا الأمر بشكل وافٍ.
وأقرت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، أن معظم الأشخاص المصابون بفيروس كورونا كوفيد- 19 يتعافون منه، وتختفي لديهم الأعراض بعد مرور 14 يومًا من الإصابة به.
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وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأن معظم الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 تظهر عليهم أعراض خفيفة أو معتدلة ويمكنهم التعافي منها بفضل الرعاية الداعمة، والالتزام بالعزل الصحي والراحة، وتناول الأدوية المصرح بها.
ونصحت منظمة الصحة العالمية في تقريرها، الأشخاص الذين لديهم أعراض كـ السعال والحمى وصعوبة التنفس، فعليك بالحصول على الرعاية الطبية مبكرًا، والاتصال بالجهات المعنية عبر الهاتف لتحديد خطورة حالتك أولًا قبل التوجه إليه.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه إذا كنت مصابًا بالحمى وتعيش في منطقة موبوءة بالملاريا أو الحمى الصفراء، فعليك أيضا بالفصل بين اعراض فيروس كورونا الإصابة بهذه الأمراض، وهو ما ستعرفه فور العرض على الرعاية الطبية.