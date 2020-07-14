تظهر أعراض خفيفة.. من هم المحصنون ضد فيروس كورونا؟

فى ظل استمرار تفشي فيروس كورونا التاجي، لاتزال حدة الأعراض أقل لدى بعض الأشخاص أو لايزال البعض محصنون ضد كورونا رغم مخالطتهم لبعض المصابين فى كثير من الأحيان .
وفقا لتقرير نشره موقع هيلث أن الأشخاص الذين يعانون من البدانة و المدخنين بشراهة هم الأكثر عرضة لمضاعفات الڤيروس مع العلم ان الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا وإتباع بروتوكلات العلاج وتناول مضادات التجلط قد أنقذ حياة الكثيرين .
ووفقا للعديد من الدراسات أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم AB هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا التاجي، أما أصحاب فصيلة الدم O فهم من أكثر المحصنون ضد كورونا .
ومن ناحية أخرى، أجرى أطباء وخبراء الصين أبحاث حول فصائل الدم الأكثر عرضة لفيروس كورونا، وتوصل الباحثون في الصين إلى أن أصحاب فصيلة الدم A هم الأكثر عرضة لكورونا مقارنة ببقية فصائل الدم .
من جانبه أستاذ المناعة الروسي نيكولاي كريوتشكوف في مقابلة صحفية أن المتعافون من عدوى الفيروسات التاجية محصنون ضد فيروس كورونا فلديهم أجسام مضادة قوية ومناعة ضد الفيروس حتى إذا أصابوا فقد تكون أعراض الإصابة بالمرض غير محسوسة أو بدون الشعور تماما بأى أعراض .
أضاف أن المحصنين ضد فيروس كورونا هم الذين لديهم مناعة فطرية لأن مناعتهم تتصدى للفيروس وتمنعه من اختراق الجسم فهم ليسوا عرضة للجلطات والقصور المناعي.