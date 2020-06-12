حصانة طبيعية.. هل تحمي فصيلة دمك من الإصابة بفيروس كورونا

يشير إلى وجود صلة بين الجينات التي تحدد فصيلة الدم والإصابة بالفيروس.



واعتمدت نتائج الدراسة على بيانات

أكثر

من 750،000 مشارك ، بما في ذلك 10000 الذين أبلغوا عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19؛ حيث

أنهم

وجدوا

أن

الذين لديهم فصيلة دم O أقل إصابة بفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 18 في المائة.