AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حصانة طبيعية.. هل تحمي فصيلة دمك من الإصابة بفيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:05 م
اصحاب فصيلة دم O
اصحاب فصيلة دم O محصنون من فيروس كورونا
Advertisements
آية التيجي
أشارت دراسة جديدة من قبل باحثين في المركز الطبي بجامعة كولومبيا ايرفينغ بمدينة نيويورك، إلى أنه يمكن لـ فصيلة دم معينة أن تساعد في حمايتك من فيروس كورونا المستجد، مما يجعل بعض الأشخاص محصنين من الإصابة بالفيروس.

ووجد الباحثون، أن الاختبارات الجينية كشفت أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم من النوع O من الدم كانوا أقل احتمالية بنسبة 18 في المئة للإصابة بـ فيروس كورونا التاجي COVID-19، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اقرأ أيضا | إرشادات عامة للوقاية من فيروس كورونا في المواصلات العامة

وأضاف الباحثون، أن أولئك الذين لديهم فصيلة الدم O، كانوا أقل عرضة للإصابة بالفيروس التاجي، مما يشير إلى وجود صلة بين الجينات التي تحدد فصيلة الدم والإصابة بالفيروس. 

واعتمدت نتائج الدراسة على بيانات أكثر من 750،000 مشارك ، بما في ذلك 10000 الذين أبلغوا عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19؛ حيث أنهم وجدوا أن الذين لديهم فصيلة دم O أقل إصابة بفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 18 في المائة.

وقام الباحثون بمقارنة بيانات 1.4٪ من المصابين بفصيلة الدم من النوع A و 1.5 بالمائة من الأشخاص من النوع B أو من نوع AB كانوا مصابون بالفيروس، اما من كانت لديهم فصيلة دم O كانوا أقل عرضة بنسبة 13 إلى 26 في المائة لفيروس كورونا.

وأكدت دراسة سابقة،  أن الأشخاص من فصيلة الدم A لديهم خطر أعلى بنسبة 33 في المائة للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد COVID-19 مقارنة بالأشخاص من فصائل الدم الأخرى، و فصيلة دم O.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأصحاب هذه الفصيلة من الدم الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

الجنس والسمنة واللون.. أبرز أسرار وأسباب الوفاة بفيروس كورونا .. تفاصيل

كارثة غير متوقعة.. الأطفال معرضون لفيروس كورونا كالكبار

أكثر من أصحاب البشرة البيضاء.. دراسة: كورونا يستهدف «السُمر» من أصل إفريقي

الأطفال أقل عرضة للإصابة بنسبة 56%.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 6 ملايين

سر وفاة الشباب.. أصحاب فصيلة دم واحدة الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا

ترشيحاتنا

حذر من التقبيل.. أمجد الحداد: ارتداء الكمامات أهم إجراء وقائي ضد كورونا

الصحة: 5 إجراءات لحماية الأسرة من فيروس كورونا

أصحاب الفصيلة A الأكثر تضررا.. دراسة علمية تكشف تأثير كورونا على الدم

تركيا تجري تدريبا مشتركا بين القوات البحرية والجوية في البحر المتوسط

على متن مركب.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة صيفية

الأب يعاني من مرض نفسي .. كشف غموض مجزرة الإسماعيلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من عيد ميلادها.. شابة عشرينية تلقى مصرعها خلال مشاجرة على "كلب"

نصيحة للرجال .. تخلص من رائحة الحذاء بـ 3 طرق رخيصة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل فاهيتا فراخ