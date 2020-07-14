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لقاح فى متناول الجميع يحمى من كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:39 ص
لقاح فى متناول الجميع
لقاح فى متناول الجميع ويحمى من كورونا
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أسماء عبد الحفيظ

نواصل سلسلة "الأمل وراء اللقاحات "الحديثة، ونتتبع تقدم اللقاح المطور، ونفحص فوائد إعادة استخدام اللقاحات الحالية، ونرى كيف يمكن للأجسام المضادة الاصطناعية "تشتيت" وتحييد الفيروس التاجي الجديد قبل أن يصل إلى الخلايا السليمة.

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ونستعرض النتائج الواعدة لاختبار لقاح سارس- Co-2 الجديد ونأخذ في الاعتبار الفوائد المحتملة لإعادة استخدام اللقاحات الحالية.


وفقا لما نشره موقع، media  nwos today أظهر بحث جديد أن اللقاح الشائع الذي يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) يمكن أن يساعد في منع حدوث الالتهابات التي يسببها COVID-19 وتؤدي إلى أعراض شديدة للمصاب.


الدراسة الجديدة - التي ظهرت في مجلة mBio التابعة للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة - ليست هي الوحيدة التي توحي بأن إعادة استخدام اللقاحات الموجودة (التي تم تطويرها في البداية لفيروسات أخرى) قد تحمي ضد السارس - CoV-2.


وأوضح الموقع أنه على سبيل المثال ، تختبر العديد من التجارب السريرية حاليًا ما إذا كان لقاح السل فعالًا ضد فيروس كورونا الجديد.


وتعتمد جهود البحث هذه على فكرة أن بعض اللقاحات قد تفيد الجهاز المناعي بطريقة غير محددة ، مما يساعده على محاربة الفيروس التاجي الجديد دون تدريبه صراحة على مهاجمة السارس - CoV-2 على وجه الخصوص.


إن قدرة الجهاز المناعي على محاربة العدوى بطريقة غير محددة هو خط الدفاع الأول ضد العدوى ، ويسمى الاستجابة المناعية الفطرية.

إن إعادة تطعيم لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية في المعركة ضد السارس - CoV - 2 تعتمد على الفرضية القائلة بأنه يمكن تدريب مثل هذه الاستجابة المناعية الفطرية.


وأشار الموقع إلى أنه في حالة COVID-19 ، ودعمًا لنظريتهم ، يستشهد مؤلفو دراسة mBio الجديدة بمثال 955 من البحارة الأمريكيين على متن سفينة USS Roosevelt الذين ثبتت إصابتهم بالسارس - CoV-2 ولكن لديهم أعراض خفيفة فقط .


ويعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى حقيقة أن جميع المجندين في البحرية الأمريكية يتلقون لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. وأشار الباحثون إلى أن دراسات أخرى كشفت عن انخفاض معدل الوفيات بـ COVID-19 في المناطق التي يتلقى فيها الأشخاص لقاحات MMR.


ويقول المؤلفون أن استخدام لقاحات MMR يمكن أن يكون نهجًا "منخفض المخاطر ومكافأة عالية" لإنقاذ الأرواح التي قد يدعيها COVID-19 بخلاف ذلك.


الدكتور بول فيديل جونيور ، عميد مشارك في كلية الصحة بجامعة ولاية لويزيانا لطب الأسنان في نيو أورليانز ، والدكتور مايري نوفر ، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب بجامعة تولين في نيو أورليانز ، يرغبان في تنفيذ التجربة السريرية لقاحات MMR في العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخط الأمامي في نيو أورليانز.


وتلقى فيدل ونوفر أيضًا منحة لاختبار لقاحات MMR و TB في القرود باستخدام COVID-19، وقال فديل: "بينما نجري التجارب السريرية ، لا أعتقد أنه سيؤذي أي شخص الحصول على لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية الذي يحمي ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية مع هذه الفائدة الإضافية المحتملة للمساعدة ضد COVID-19."

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