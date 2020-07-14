AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من آمال في لقاح لـ كوفيد-19 وإجراءات تحفيزية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:17 ص
الأسهم الأوربية
الأسهم الأوربية
Advertisements
رويترز

صعدت الأسهم الأوروبية الاثنين، إذ عزز التقدم نحو لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 وتقارير أرباح متفائلة وأحاديث عن إجراءات تحفيزية، الآمال بتعاف اقتصادي من ركود سببته أزمة فيروس كورونا.

 

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا واحدا بالمئة مع صعود أسهم شركات التعدين 1.7 بالمئة بدعم من تفاؤل بتعافي الاقتصاد في الصين وقفزة في أسعار المعادن.


 
الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة عقب زيادة في إصابات فيروس كورونا

الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء فصلي منذ مارس 2015 بدعم من آمال التعافي


وسجلت قطاعات أخرى حساسة للنمو، مثل السفر والترفيه والبنوك والتكنولوجيا والنفط والغاز، مكاسب في نطاق بين 1.4 بالمئة و1.9 بالمئة.

 

وفي حين أنه من غير المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي تحركا رئيسيا، فإن الزعماء الأوروبيين سيجتمعون في 17 و18 يوليو للاتفاق على تفاصيل صندوق التعافي الاقتصادي البالغة قيمته 750 مليار يورو.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسهم الأوروبية تواصل جني المكاسب في ظل خطط التحفيز من الاتحاد الأوروبي

البنوك والاتصالات تدفع الأسهم الأوروبية للهبوط بعد مكاسب قوية

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من مكاسب قطاع التكنولوجيا وسط آمال بالتعافي

شركات السفر تدفع أسهم أوروبا لأعلى إغلاق في 11 أسبوعا

أسهم أوروبا ترتفع في ظل آمال في التعافي تدعم أسهم الدورة الاقتصادية

مكاسب للقطاعات الحساسة للنمو ترفع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى منذ أوائل مارس

ترشيحاتنا

لا يشعرون بالفيروس.. خبير روسي يكشف المحصنين ضد كورونا

احترس.. طعام غير متوقع يدمر القلب

كورونا السبب.. انتحار ممثل شاب داخل منزله

مصر و4 دول تطالب الأمم المتحدة بعدم تسجيل اتفاق أردوغان والسراج

تقديرا لإنجازاته التنموية.. منح الرئيس السيسي درع العمل التنموي العربي لعام 2020

ميدو: الخطيب يجب أن يجتمع مع مرتضى منصور كما فعل مع تركي آل الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان ملفت.. ابنة احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت