الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من آمال في لقاح لـ كوفيد-19 وإجراءات تحفيزية

صعدت الأسهم الأوروبية الاثنين، إذ عزز التقدم نحو لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 وتقارير أرباح متفائلة وأحاديث عن إجراءات تحفيزية، الآمال بتعاف اقتصادي من ركود سببته أزمة فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا واحدا بالمئة مع صعود أسهم شركات التعدين 1.7 بالمئة بدعم من تفاؤل بتعافي الاقتصاد في الصين وقفزة في أسعار المعادن.







الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة عقب زيادة في إصابات فيروس كورونا



الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء فصلي منذ مارس 2015 بدعم من آمال التعافي









وسجلت قطاعات أخرى حساسة للنمو، مثل السفر والترفيه والبنوك والتكنولوجيا والنفط والغاز، مكاسب في نطاق بين 1.4 بالمئة و1.9 بالمئة.

وفي حين أنه من غير المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي تحركا رئيسيا، فإن الزعماء الأوروبيين سيجتمعون في 17 و18 يوليو للاتفاق على تفاصيل صندوق التعافي الاقتصادي البالغة قيمته 750 مليار يورو.