مصر والإمارات تقودان تجارب بشرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا

تمضي الإمارات العربية المتحدة قدما في إجراء تجارب المرحلة الثالثة على نوعين من اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا المستجد على أكثر من 15000 متطوع حتى الآن، وفقا لوزير الصحة والوقاية في الدولة العربية، وذلك لتكون مصر والإمارات من ضمن الدول في إجراء التجارب على اللقاح الساعي للقضاء على الفيروس، وفق ما ذكرت صحف إماراتية وعربية.





وقال عبد الرحمن العويس ، وزير الصحة والوقاية في الإمارات العربية المتحدة، إن المرحلة الحالية من التجربة تشمل إجراء دراسة بحثية بمشاركة أكثر من 15000 متطوع.





وذكر أنه تم إثبات جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركتها في الجهود العالمية لإيجاد علاجات وحلول فعالة لـ COVID-19 من خلال العديد من التعاون والشراكات الدولية.





ولفت العويس إلى إن الإنجاز الجديد للقطاع الصحي في الإمارات هو التقدم إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح COVID-19.





وأضاف: "إذا نجحت الدراسة ، فسيتم اعتمادها من لجنة الأخلاقيات للبحث العلمي في إمارة أبوظبي".





وأكد على إنه في حالة نجاح المرحلة الحالية من التجارب ، فإن السلطات ستنتقل بعد ذلك إلى مرحلة تصنيع اللقاح.





أعلنت السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة ، أمس الاثنين ، عن اكتشاف 344 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ووفاة إضافية بسبب COVID-19 ، بحسب المسؤولين.





وسبق إن قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، إن هناك تجارب سريرية تجرى للوصول إلى لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







