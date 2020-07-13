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أخبار العالم

مصادر إثيوبية تزعم بدء أديس أبابا ملء خزان سد النهضة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:38 م
صورة لسد النهضة
صورة لسد النهضة
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قسم الخارجي
ادعت وسائل إعلام إثيوبية، بدء حكومة أديس أبابا ملء خزان سد النهضة دون أن يكون هناك اتفاق دولي ملزم لإثيوبيا، في انتهاكٍ كبير للمعاهدات الدولية.

وحددت وسائل الإعلام الإثيوبية وقت بدء تعبئة خزان سد النهضة فعليا، وقالت إن الأمر بدأ يوم 8 يوليو الجاري أي قبل حوالي 5 أيام من اليوم.

وبذلك ترتكب إثيوبيا خرقًا كبيرًا لكل الأعراف الدولية، وما تم اقراره سابقة بضرورة الحفاظ على مصالح الدول الاخرى المشتركة في النهر وتتنصل من اتفاق المبادئ الذى تم التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الثلاث المعنية "مصر والسودان وإثيوبيا" في مارس 2015.
 


وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي، المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

ويقول المحللون الدوليون في وسائل إعلام امريكية إنه من ناحية الموقف التفاوضي فمصر تتحلى بموقف كبير يؤيده المواثيق الدولية.

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