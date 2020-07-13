ملاحقة مروجي الشائعة.. وزير الخارجية الإثيوبي: لم نبدأ في ملء خزان سد النهضة منذ 5 أيام

تعهدت الحكومة الإثيوبية، بملاحقة المتسببين في إشاعة بدء ملء سد النهضة الإثيوبي، نافية إقدامها على هذه الخطوة الخطيرة حيث أكدت أن المفاوضات مع مصر والسودان مازالت مستمرة.





ونفى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم الاثنين، فى تصريح لوسائل إعلام متفرقة، ما يتم تداوله إعلاميا حول بدء ملء خزان سد النهضة منذ الأربعاء الماضى 8 يوليو أي قبل حوالي 5 أيام.





وقال وزير الخارجية الإثيوبي أندارجاشيو، إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمسائلة أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر.





وأشار الوزير الإثيوبي إلى المفاوضات بشأن سد النهضة ما زالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي.





وكانت ادعت وسائل إعلام إثيوبية، بدأ حكومة أديس أبابا بدء مل خزان سد النهضة، دون أن يكون هناك اتفاق دولي ملزم لإثيوبيا، في انتهاكٍ كبير للمعاهدات الدولية.

وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي، المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.



