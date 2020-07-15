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أخبار العالم

63 ألف إصابة جديدة.. كورونا يتوحش في الولايات المتحدة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:48 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تسجل 63 ألف إصابة جديدة بكورونا
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قسم الخارجي
سجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 63 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى  3.42 مليون حالة، بعد تسجيل 63,262 إصابة جديدة.

فيما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 136,432 حالة، بعد تسجيل 850 حالة وفاة جديدة.

وتظل الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم من حيث الإصابات بفيروس كورونا.

في سياق آخر، قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء، إن تجربة جديدة أثبتت أن المرحلة الأولى من تجارب لقاح فيروس كورونا، عملت على إثارة استجابة مناعية، مع آثار جانبية خفيفة.

ولفتت الشبكة إلى أن اللقاح، من انتاج شركة موديرنا" المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، بالشراكة مع المعاهد الوطنية للصحة قي أمريكا، وساهم في تحفيز استجابة الجهاز المناعي لدى جميع المتطوعين في تجربة تلقيه بمراحله الأولى.
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