محافظ سوهاج يفتتح ويتفقد عددا من المشروعات بتكلفة 300 مليون جنيه





وافتتح "الفقي "، خلال جولته شارع أحمد عرابي، بعد انتهاء أعمال الرصف والتجميل، بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون و500 ألف جنيه، والتى شملت أعمال رصف الشارع بالاتجاهين بطول 5 كيلو مترات وعرض 25 مترا، وإنشاء الأرصفة، والجزيرة الوسطى، وتركيب البلدورات والانترلوك، وأعمدة الإنارة الحديثة، وزراعة النخيل والأشجار، وأعمال الدهانات.





كما افتتح المحافظ أيضا حديقة "الفردوس" العامة على مساحة 1500 متر مربع، بتكلفة بلغت مليون و800 ألف جنيه، لتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين بطما.





وتفقد "الفقى"، خلال جولته، أعمال إحلال وتجديد مستشفى طما المركزي بتكلفة 295 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 20%، موجها بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع.





كما تفقد المحافظ أيضا أعمال تركيب الإنترلوك بمنطقة بين المدارس، والعمارات السكنية، وشارع الصاغة، وشارع القيسارية، وشارع السلام بتكلفة 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقد دهان واجهات العمارات السكنية بتلك الشوارع.





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