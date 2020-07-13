نائب محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الخامس للجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء

يذكر أن قرار إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة بدأت في الفترة من 24 مايو 2020 لمدة 6 أشهر.

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