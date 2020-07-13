نائب محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الخامس للجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء

ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، الإجتماع الخامس للجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.
حضر الاجتماع المستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، وأعضاء اللجنة.
وقال نائب محافظ سوهاج أن اللجان الفرعية بدأت العمل بالفعل، حيث تم الإنتهاء من 84 تقرير، والانتهاء من الحصر الكلي لجميع مراكز المحافظة ماعدا مركز جرجا، وبلغ إجمالي الرخص التي تم الإنتهاء منها 400 رخصة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها تكليف وكيل وزارة الإسكان بمراجعة التقارير وعرضها على اللجنة العليا بشكل دوري اسبوعي تمهيدا لعرضها على المحافظ، على أن يتم إجتماع أعضاء الجانب الفني للجنة العليا لدراسة وتعديل نموذج الحصر لمعاينة الرخص .
وتقرر إعداد جدول محدد للتحرك للمراكز للمعاينة والمراجعة مع اللجان الفرعية بحضور مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وممثل نقابة المهندسين، ومدير البلديات بالإسكان، بالإضافة إلى عضو من التفتيش المالي والإداري بالديوان، مع التنبيه على اللجان الفرعية عند تقديم تقرير فحص التراخيص يرفق به صورة من موقع الرخصة محل الفحص على لوحة المخطط الاستراتيجي بالمدينة.
ووجه القاضي بالتنبيه على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بضرورة تصوير الرسومات الهندسية والإنشائية للرخص محل الفحص وتسليمها ضمن التقرير الذي يرفع للجنة العليا، مع تكليف عضو من الجانب الفني لمتابعة الأعمال والإلتزام بالنموذج الموحد للحصر .
حضر الاجتماع المستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، وأعضاء اللجنة.
وقال نائب محافظ سوهاج أن اللجان الفرعية بدأت العمل بالفعل، حيث تم الإنتهاء من 84 تقرير، والانتهاء من الحصر الكلي لجميع مراكز المحافظة ماعدا مركز جرجا، وبلغ إجمالي الرخص التي تم الإنتهاء منها 400 رخصة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها تكليف وكيل وزارة الإسكان بمراجعة التقارير وعرضها على اللجنة العليا بشكل دوري اسبوعي تمهيدا لعرضها على المحافظ، على أن يتم إجتماع أعضاء الجانب الفني للجنة العليا لدراسة وتعديل نموذج الحصر لمعاينة الرخص .
وتقرر إعداد جدول محدد للتحرك للمراكز للمعاينة والمراجعة مع اللجان الفرعية بحضور مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وممثل نقابة المهندسين، ومدير البلديات بالإسكان، بالإضافة إلى عضو من التفتيش المالي والإداري بالديوان، مع التنبيه على اللجان الفرعية عند تقديم تقرير فحص التراخيص يرفق به صورة من موقع الرخصة محل الفحص على لوحة المخطط الاستراتيجي بالمدينة.
ووجه القاضي بالتنبيه على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بضرورة تصوير الرسومات الهندسية والإنشائية للرخص محل الفحص وتسليمها ضمن التقرير الذي يرفع للجنة العليا، مع تكليف عضو من الجانب الفني لمتابعة الأعمال والإلتزام بالنموذج الموحد للحصر .
يذكر أن قرار إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة بدأت في الفترة من 24 مايو 2020 لمدة 6 أشهر.
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