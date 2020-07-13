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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يلتقي أصحاب المشروعات المرشحة لـ حاضنة جزيرة قرمان

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:52 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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خالد رياض
عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا مع الفرق المشاركة بمشروعات والمرشحة للاحتضان بحاضنة المركز الإقليمي بجزيرة قرمان، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، بحضور الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة والباحث الرئيسي للمشروع، والدكتور محمود جلال العارف أمين عام المركز والمدير التنفيذي للحاضنة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس الموجهين للفرق (mentors). 

 وجه عزيز الشكر للدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية على دعمه لعملية التنمية في محافظة سوهاج، من خلال تدشين عدة مشاريع بالتعاون مع الجامعة في عدة مجالات ومنها الحاضنة.


وقال عزيز، إن الاجتماع هدف إلى التعرف على المعوقات التي تعيق عمل الحاضنة وإيجاد حلول لها، وخاصة مع ظروف انتشار الوباء الحالي كوفيد 19، كما ناقش خطة عمل الفرق الخمس المرشحة للاحتضان خلال الفترة المقبلة في عدة مجالات منها الفيرمي كوميست، سمارت اوتوميشن، خيمن، تصنيع الجبنة الموتزريلا، المغناطيس، مضيفا أن التصويبات والتوجيهات للفرق ستتم خلال 20 يوما لتأهيل الفرق بشكل جيد حتى الوصول الى المستوى المطلوب قبل اتمام التعاقد معهم من خلال مجموعة من الموجهين (mentors).


وأشار رئيس الجامعة إلى أن جميع معامل الجامعة ومراكزها المتخصصة متاحة أمام الفرق حال طلب ذلك فضلا عن الخبرات المتخصصة في عدة مجالات لدى أعضاء هئية التدريس بالجامعة.


وفي ذات السياق قال الدكتور ممدوح الرشيدي إن كلية التجارة مستعدة لتقديم كل الخبرات للمشروعات المحتضنة في مجالات التسويق والإدارة ودراسات الجدوى وكيفية إدارة المشروعات، بغرض ثقل خبراتهم وتطوير أدائهم كشركات ناشئة.


وقال الدكتور محمود جلال العارف إن مقر الحاضنة المخصص للاحتضان للفرق أصبح جاهز بكل المتطلبات التي تحتاج إليها الفرق المختلفة، تنفيذا لتوجيهات رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبرعاية من رئيس الجامعة.


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