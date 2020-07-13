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محافظات

بعد مرور 83 عاما علي افتتاحها.. تشغيل العناية المركزة بمستشفي حميات سوهاج

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:48 م
مستشفي حميات سوهاج
مستشفي حميات سوهاج
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خالد رياض
أفتتح الدكتور هانى جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج العناية المركزة بمستشفى حميات سوهاج في أول عملية تطوير تشهدها المستشفى منذ إنشائها في عام 1937، وذلك عقب إستكمال جميع التجهيزات اللازمة وتوفير وتدريب الأطقم الطبية وتم استقبال ٤ حالات كمرحلة أولى فى التشغيل علما بأن الطاقة الإجمالية ٨ أسرة عناية مركزة.

حضر الافتتاح الدكتور عمرو الرشيدى، مدير مستشفى حميات سوهاج والدكتور هشام الشريف، نائب مدير المستشفى وشملت عملية التجديد بالمستشفى المبنى البحرى والذى يستوعب ٣٢ سرير إقامة داخلية بالإضافة الى ٨ أسرة عناية مركزة وتم تركيب توصيل شبكة غازات لجميع أسرة المستشفى وهى مزودة بمخارج للأكسجين والفلو ميتر بالإضافة إلى تانك أكسجين بسعة ٦٠٠٠ لتر مكعب.

أوضح جميعه، أن مستشفى حميات سوهاج تشهد اكبر عملية تجديد وتطوير ومازالت تلك العمليات مستمرة وتستهدف تجديد المبنى الجنوبي للمستشفى والذى من المقرر له أن يستوعب ٥٦ سرير إقامة داخلية وتلك هي  ثان عناية مركزة يتم افتتاحها فى أقل من اسبوع لإستقبال المرضى حيث تم إفتتاح العناية المركزة بمستشفى  طهطا العام بطاقة ٦ أسرة عناية مركزة وذلك لزيادة مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالى سوهاج.

وقدم جميعه الشكر لكل أطقم العمل بالعناية المركزة من أطباء وتمريض على مجهودهم وحثهم على حسن أداء الخدمة الطبية على أكمل وجه وأننا مستمرون في أعمال التطوير بالقطاع الطبي على مستوى المحافظة وخلق برامج تدريبة من شأنها تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من أجل تقديم خدمة طبية عالية الجودة وفى أسرع وقت من أجل راحة المرضى وتخفيف أمالهم لأن شعب سوهاج يستحق تلك الخدمات المتميزة وأكثر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

يذكر أن مستسفى حميات سوهاج يرجع تاريخ ‘فتتاحها إلى عام ١٩٣٧ وهى من أقدم مستشفيات محافظة سوهاج ولم تتوقف عن تقديم خدماتها الطبية على مدار 83 عاما هي عمر المستشفى.

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بعد مرور 83 عاما علي افتتاحها.. تشغيل العناية المركزة بمستشفي حميات سوهاج
بعد مرور 83 عاما علي افتتاحها.. تشغيل العناية المركزة بمستشفي حميات سوهاج
بعد مرور 83 عاما علي افتتاحها.. تشغيل العناية المركزة بمستشفي حميات سوهاج
بعد مرور 83 عاما علي افتتاحها.. تشغيل العناية المركزة بمستشفي حميات سوهاج
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