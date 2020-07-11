مشروع بحثى ممول بقيمة 2 مليون جنيه لعلوم سوهاج من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

جدير بالذكر أن الفريق البحثى للمشروع يضم أساتذة من كليتي العلوم بسوهاج و أسيوط، إضافة إلى أساتذة من كلية الآثار بسوهاج ومعهد بحوث المياه الجوفية.

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