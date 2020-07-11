مشروع بحثى ممول بقيمة 2 مليون جنيه لعلوم سوهاج من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن حصول الجامعة على مشروع ممول بالكامل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF) بقيمة ٢ مليون جنيه عن بعنوان "الاستكشاف الجيوفيزيائى الأثري للمنطقة المحيطة بالاوزوريون فى موقع ابيدوس الأثرية بمحافظة سوهاج".
وأوضح عزيز أن الجامعة تمتلك فريق بحثي مميز يضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في العديد من المجالات العلمية، إلى جانب امتلاكها الأجهزة والمعامل البحثية المتخصصة، مما يؤهلها من ايجاد حلول علمية للمشاكل السطحية وتحت السطحية بالطرق الجيوفيزيقية الحديثة وهى طرق غير تقليدية وغير متلفة للآثار، والتي تتمتع بأهمية قصوى في زيادة السياحة و الدخل القومى لمصر.
ومن جانبه أشار الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور عبدالباسط أبوضيف، إلى أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو حل بعض المشاكل المتعلقة بإرتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع وزيادة ملوحتها مما لها من آثار سلبية على تآكل الآثار المكتشفة فى المنطقة ووضع الحلول الهندسية والهيدرولوجية لحل هذه المشاكل، كما أنه يساهم في استكشاف المزيد من الآثار المدفونة بالمنطقة الأثرية الهامة.
وأوضح عزيز أن الجامعة تمتلك فريق بحثي مميز يضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في العديد من المجالات العلمية، إلى جانب امتلاكها الأجهزة والمعامل البحثية المتخصصة، مما يؤهلها من ايجاد حلول علمية للمشاكل السطحية وتحت السطحية بالطرق الجيوفيزيقية الحديثة وهى طرق غير تقليدية وغير متلفة للآثار، والتي تتمتع بأهمية قصوى في زيادة السياحة و الدخل القومى لمصر.
ومن جانبه أشار الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور عبدالباسط أبوضيف، إلى أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو حل بعض المشاكل المتعلقة بإرتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع وزيادة ملوحتها مما لها من آثار سلبية على تآكل الآثار المكتشفة فى المنطقة ووضع الحلول الهندسية والهيدرولوجية لحل هذه المشاكل، كما أنه يساهم في استكشاف المزيد من الآثار المدفونة بالمنطقة الأثرية الهامة.
جدير بالذكر أن الفريق البحثى للمشروع يضم أساتذة من كليتي العلوم بسوهاج و أسيوط، إضافة إلى أساتذة من كلية الآثار بسوهاج ومعهد بحوث المياه الجوفية.
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