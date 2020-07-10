جامعة سوهاج تواصل تعقيم المنشآت الجامعية ومقار لجان الامتحانات

تواصل جامعة سوهاج تعقيم كافة مباني كلياتها المختلفة، وكذلك المقار المخصصة لامتحانات الفرق النهائية، من مدرجات وقاعات، بالاضافة الى مستشفياتها الجامعية .





قال الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة ان تعقيم و تطهير كافة المنشآت والمباني الجامعية تاتي في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل عقد امتحانات نهاية العام، موجها رسالة طمأنينة لأولياء الامور، بأن الجامعة تضع صحة وسلامة ابنائهم في المرتبة الاولي ومن اوليات اهتماماتها .





يذكر ان عملية التعقيم تاتي بالتعاون مع شركة تريمف للنقل البحري التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع، وتحت اشراف قطاع خدمة المجتمع برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة، والدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشئون الادارية، والمشرف على مقر الجامعة الجديد .

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