جامعة سوهاج تبدأ في استقبال الطلاب بالمدن الجامعية قبل ماراثون الامتحانات

تفقد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، يصاحبه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، منذ قليل الاجراءات والقواعد المنظمة لعملية تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية، والتي تستمر في الفترة من 10 الى 13 يوليو الجاري، من الساعة 9 صباحا الى 2ظهرا، وذلك استعدادا لبدء ماراثون امتحانات الفرق النهائية .

وشدد عزيز علي أهمية مراعاة التباعد في الغرف وتوفير التهوية الجيدة بها، بحيث تحتوي كل غرفه علي سريرين لطالبين فقط، بالإضافة إلى تزويد دورات المياه "بالصابانات" لغسل الأيدى بإستمرار وبطريقة صحيحة .

واشار رئيس الجامعة، الى انه تم تخصيص طبيب وممرضة في الاماكن المخصصة للتسكين، من مباني ج، الرعاية، العارف، مبنى 1،2 بالجامعة الجديدة، عمارات مدينة سوهاج الجديدة، مضيفا انه لن يتم قبول اي طالب او طالبة تظهر عليهم اعراض الاصابة بفيروس كورونا عند بدء التسكين، موضحا ان من يظهر عليه اعراض الاصابة خلال الامتحانات سيتم عزله في مبنى مخصص لذلك .

وأوضحت ساميه زايد مدير عام المدن الجامعية، أن تسكين طالبات كليات المقر القديم بمبني "ج"، أما الطلاب فسيتم تسكينهم بمبنيي العارف والرعاية، على أن يتم الكشف الطبي عليهم جميعا بمبنى "ج"، أما بالنسبة لطالبات كليات المقر الجديد فتم تخصيص مبني 1، 2 للتسكين، وسيكون الكشف الطبي عليهن أمام مبنى 1، وأيضًا تخصيص عمارات الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة لتسكين الطلاب على أن يتم كشف الطبي بنفس المبنى .

واضافت مديرة المدن انه تم صياغة استبيان يقوم الطلاب بملئه والتوقيع عليه، عند القدوم للتسكين يوضح التاريخ المرضي المحتمل لكل طالب من حيث احتمالية مخالطته لمريض بالفيروس، او قدومه من منطقة موبوءة تم اغلاقها والاعلان عنها، او معاناته من اعراض مرضية، او اجرائه لفحوصات اثبتت اشتباه اصابته، او تلقيه علاج للفيروس .

وعلى جانب اخر خصصت ادارة الجامعة، عشرات الكواشف على درجة الحرارة داخل مدنها الجامعية، وكذلك امام اللجان بحرميها القديم والجديد، وسيتم تعقيم وتطهير كافة مباني المدن والقاعات قبل وخلال وبعد اداء الامتحانات .

شارك في الجولة المحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، اللواء حاتم صادق مدير الامن الجامعي، الدكتور محمد حلمي مدير الادارة الطبية

يذكر ان الجامعة قد اعلنت في وقت سابق ان جميع المتقدمين بطلب للسكن من الطلبة والطالبات والبالغ عددهم 1013تم قبولهم جميعا، ايمانا منها بمسئوليتها الاجتماعية في ظل تلك الظروف الاستثنائية .





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