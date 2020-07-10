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محافظات

تضم 6 أسر.. صحة سوهاج تعلن تشغيل العناية المركزة بمستشفى طهطا للعزل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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خالد رياض
أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج ،عن تشغيل العناية المركزة في مستشفى طهطا المخصص لعزل حالات كورونا.

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أنه تم تشغيل العناية المركزة بقدرة استعابية 6 أسرة عناية مقسمة إلى سريرين عناية بتنفس صناعي، وسريرين عناية بسباب، وسريرين عناية متوسطة.

وأضاف أن مديرية الصحة في محافظة سوهاج وضعت خطة تطوير لكافة المستشفيات التي تحتاج إلى ذلك وبالفعل بدأت المديرية في التنفيذ حسب الجدول الزمني المقرر، كما استهدفت الخطة أيضا تقديم المزيد من الخدمات الصحية للمواطنين على مستوى المحافظة، أبرزها قرب افتتاح العناية المركزة في مستشفى الحميات، وقرب الانتهاء من التجهيزات النهائية لافتتاح مستشفى الصدر بجزيرة شندويل.

شهد مركز الدم الإقليمى امس، بحضور الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج أول حالة تبرع لبلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد والذى قام بالحضور من نفسه إلى المركز من تلقاء نفسه للتبرع..

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن خطوات كيفية التبرع بالبلازما أن يتعدى المتعافى مدة 28 يوما من التعافي والا يعاني من اي امراض واقل من سن 60 سنة وأول المتبرعين اليوم هم احمد علي عبدالعزيز 30 سنة صاحب احد محال البقالة بأولاد عزاز.

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