قد يدخلهن العناية المركزة.. باحثة: كورونا يمثل خطرا كبيرا على النساء الحوامل

قالت باحثة في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، إن النساء الحوامل قد يتعرضن لخطر أكبر بالدخول إلى وحدة العناية المركزة في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت شبكة CNN.





وتتناقض المعلومات الجديدة ، التي لم يتم نشرها بعد ، مع بعض الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن النساء الحوامل قد لا يكن أكثر عرضة للإصابة بالمرض، أو أنهن حال الإصابة فلسن على خطر كبير يوصلهن لوحدة العناية المركزة.





وذكرت الباحثة سارة أوليفر"يمكن أن تكون هناك تغيرات فسيولوجية في الحمل قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض الشديد ، وقد يرتبط المرض الشديد بالتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الأخرى لدى النساء الحوامل".





ومنذ بداية جائحة الفيروس، كانت هناك بيانات محدودة حول المخاطر التي يمكن أن تواجهها النساء الحوامل مع Covid-19 - إن وجدت - ولكن الآن المعلومات الجديدة التي قدمتها أوليفر تقول غير ذلك.





وبالأرقام، قالت أوليفر إن التقرير يتضمن معلومات عن 326،335 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عامًا أصيبن بعدوى فيروس كورونا بين 22 يناير و 7 يونيو.









وأضافت أوليفر"من بين النساء الحوامل ، تم الإبلاغ عن دخول 31.5٪ إلى المستشفى مقارنة بـ 5.8٪ من النساء غير الحوامل".



