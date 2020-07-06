لبلوغهم السن القانونية.. جامعة سوهاج تكرم الظهري والشمسي رواد الأنشطة الطلابية

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم احتفالية تكريم اسماعيل الظهري مدير عام ادارة رعاية الشباب المركزية ورشاد الشمسي مدير ادارة النشاط الاجتماعي، لبلوغهم السن القانونية، وذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والمحاسب اشرف القاضي القائم بأعمال امين عام الجامعة ومحمد نصر مدير ادارة الموارد البشرية وبعض من مديري العموم والعاملين بمختلف الإدارات، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.
وفي بداية كلمته، وجه رئيس الجامعة شكره وتقديره للمكرمين علي ما بذلوه من جهد وعطاء طوال سنوات العمل بالجامعة، مشيرا إلى انه على الرغم من ان التكريم لبلوغ السن القانوني من اللحظات العصيبة والمؤثرة الا انها ايضًا تكون بمثابة رسالة شكر للذين افنوا حياتهم لأداء مهامهم الوظيفية علي اكمل، وخاصة انهم سيتركوا بصمات واضحه ومؤثرة بادارة رعاية الشباب، لافتًا انهم بفضل مجهوداتهم المستمرة والغير محدودة استطاعت الجامعة ان تحصد العديد من المراكز المتقدمة في المشاركات القمية.
وأشار إلى أن الجامعة في حاجة لمثل هذا النموذج المخلص المتفاني بالعمل، وخاصة ان الجامعة تشهد تطور ملحوظ في كافة المجالات ، مضيفًا انه تم الموافقة علي انشاء ٣ كليات اخري جديدة وهم كلية الفنون التطبيقية والتراثية وكلية رياض الاطفال وكلية التربية التوعية، وهذا يجعلنا في حاجة لمزيد من الكفاءات والطاقات التي تساهم بشكل في عملية التطوير.
وأكد الدكتور صفا محمود فى كلمته أن إدارة الجامعة تعي جيدًا أهمية تكريمها للهيكل الإداري الذي يعتبر أحد أهم أضلاع العملية التعليمية، مشيدًا بالدور الذي قام به المكرمين خلال فترة عملهم بالجامعة، وخاصة ان ما تركوه من خبرات سيستفيد بها جيل الشباب العاملين بالإدارة، التي تتميز بروح العمل الجماعي والابداع والابتكار في كافة المجالات والانشطة المختلفة التي تنظمها علي مدار العام الدراسي.
كما أشاد المحاسب اشرف القاضي بتاريخ عمل المكرمين ومسيرتهم العملية التي تشهد لهم بالخبرة الكبيرة والعطاء الوفير، الي جانب تمتعهم بمحبة كل العاملين، نظرًا لعملهم على مدار سنوات طويلة بكل امانة وصدق.
واضاف محمد نصر ان هذا اليوم هو يوم العرفان بالجميل، والوفاء والتقدير للمكرمين وتقديم شكر واجب لهم علي ماقدموه، وخلال كلمته دعا رئيس الجامعة الي أهمية تفعيل ادارة رعاية العاملين وذلك لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، حيث وافق رئيس الجامعة علي تفعيلها بأسرع وقت بحيث يكون عملها موازي لعمل ادارة رعاية الشباب.
وفي بداية كلمته، وجه رئيس الجامعة شكره وتقديره للمكرمين علي ما بذلوه من جهد وعطاء طوال سنوات العمل بالجامعة، مشيرا إلى انه على الرغم من ان التكريم لبلوغ السن القانوني من اللحظات العصيبة والمؤثرة الا انها ايضًا تكون بمثابة رسالة شكر للذين افنوا حياتهم لأداء مهامهم الوظيفية علي اكمل، وخاصة انهم سيتركوا بصمات واضحه ومؤثرة بادارة رعاية الشباب، لافتًا انهم بفضل مجهوداتهم المستمرة والغير محدودة استطاعت الجامعة ان تحصد العديد من المراكز المتقدمة في المشاركات القمية.
وأشار إلى أن الجامعة في حاجة لمثل هذا النموذج المخلص المتفاني بالعمل، وخاصة ان الجامعة تشهد تطور ملحوظ في كافة المجالات ، مضيفًا انه تم الموافقة علي انشاء ٣ كليات اخري جديدة وهم كلية الفنون التطبيقية والتراثية وكلية رياض الاطفال وكلية التربية التوعية، وهذا يجعلنا في حاجة لمزيد من الكفاءات والطاقات التي تساهم بشكل في عملية التطوير.
وأكد الدكتور صفا محمود فى كلمته أن إدارة الجامعة تعي جيدًا أهمية تكريمها للهيكل الإداري الذي يعتبر أحد أهم أضلاع العملية التعليمية، مشيدًا بالدور الذي قام به المكرمين خلال فترة عملهم بالجامعة، وخاصة ان ما تركوه من خبرات سيستفيد بها جيل الشباب العاملين بالإدارة، التي تتميز بروح العمل الجماعي والابداع والابتكار في كافة المجالات والانشطة المختلفة التي تنظمها علي مدار العام الدراسي.
كما أشاد المحاسب اشرف القاضي بتاريخ عمل المكرمين ومسيرتهم العملية التي تشهد لهم بالخبرة الكبيرة والعطاء الوفير، الي جانب تمتعهم بمحبة كل العاملين، نظرًا لعملهم على مدار سنوات طويلة بكل امانة وصدق.
واضاف محمد نصر ان هذا اليوم هو يوم العرفان بالجميل، والوفاء والتقدير للمكرمين وتقديم شكر واجب لهم علي ماقدموه، وخلال كلمته دعا رئيس الجامعة الي أهمية تفعيل ادارة رعاية العاملين وذلك لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، حيث وافق رئيس الجامعة علي تفعيلها بأسرع وقت بحيث يكون عملها موازي لعمل ادارة رعاية الشباب.
وفي ختام الاحتفالية تم تقديم شهادات التقدير ودرع الجامعة والهدايا التذكارية للمكرمين.
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