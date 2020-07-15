AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجمات اعترفن بخيانة أزواجهن.. زوجة ويل سميث تخبره على الهواء.. وإحداهن وصفتها الفاتيكان بالمنحلة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:44 م
ويل سميث وزوجته
ويل سميث وزوجته
Advertisements
شروق ابراهيم
دائما تفسر الخيانة الزوجية، أنها من رجل إلى المرأة ، وتخرج دائما المرأة كأنها الضحية والمخدوعة ولكن في بعض الأوقات تنسكر هذه القاعدة وتتغير الأوضاع  وتصبح المرأة هي الخائنة والرجل هو ضحيتها. 

ولذلك تتخذ حكايات خيانات النساء لأزواجهن، وبالأخص الفنانات مساحة اهتمام كبيرة في وسائل الإعلام وبين الجماهير، وفي السطور التالية نرصد نجمات اعترفن بخيانة ازواجهن. 

اعترفت الممثلة الامريكية جادا بينكيت سميث إنها منذ 4 سنوات ونصف بدأت صداقة مع أوغست السينا وأصبحا أصدقاء جيدين حقا وبدأ كل شيء معه يحتاج فقط إلى بعض المساعدة".

كما قالت "جادا بينكيت" خلال برنامج " Red Table Talk" إنه بعد انفصالها من زوجها ويل سيمث ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع مغني الراب أوجست السينا". 

وتابعت الممثلة الامريكية أنها فعلت ذلك لأنه لم يخطر على بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، مضيفة :"كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".

كريستين ستيورات كانت اكثر الفنانات جرأة حول اعترافها بخيانة حبيبها الممثل البريطاني روبرت باتيسنون، وذلك مع ع مخرج فيلمها الأخير "بيضاء الثلج والصياد" روبرت ساندرز الذي أصدر بدوره اعتذارًا رسميًا أيضًا.

واصدرت ستيوارت بيانًا قالت فيه: "أقدم اعتذاري الشديد على الأذى والإحراج الذي تسببت به للأشخاص المقربين مني، فتلك اللحظة الطائشة شكلت خطرًا على أهم شيء في حياتي الشخص الذي أحبه وأحترمه روب". 

وأضافت ستيوارت: "أنا أحب روب للغاية وأنا بالفعل أشعر بالأسف والندم". 

ومن كريستين ستيورات لـ مادونا ، التي اعترفت بخيانتها لازواجها اكثر من مرة بكل جرأة حيث خانت زوجها ابن الرئيس الامريكي جون كيندي مع شون بون و ايضا زوجها المهرج البريطاني جاي ريتشي مع لاعب كرة البيسيول المعرةف اليكس روديجرز. 

وصفت كنسية الفاتيكان النجمة العالمية اليزابيث تايلور بالمرأة المنحلة بسبب خيانتها لزوجها المغني ادي فيشر مع ريشتارد بيرتون الذي تزوجت منه بعد انفصالها عن زوجها مباشرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له

أخبار الفن.. القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له.. خروج جثمان المنتجة مي مسحال من منزلها بالمهندسين

بعد اعترافها بالخيانة.. زوجة ويل سميث مطلوبة على جوجل

بعد اعترافها بخيانة ويل سميث.. معلومات عن جادا بينكيت

حصاد أحداث الأسبوع في هوليوود.. وفاة زوجة جون ترافولتا.. وغرق نايا ريفيرا.. واعتراف زوجة ويل سميث بخيانته

مصائب هوليوود في أسبوع .. وفاة زوجة جون ترافولتا .. العثور على جثة نايا ريفيرا.. وفضيحة تلاحق ويل سميث

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. وزير التموين يحدد موعد الرد على الزمالك بشأن لقب نادي القرن.. والأهلي يستغنى عن أليو بادجي في هذا التوقيت

مع العيلة في رأس البر.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها في المصيف

3 أيام إضافية لقبول قراءات عدادات الغاز..هذه قصة البترول لمواجهة كورونا

كوب واحد به الفائدة.. مشروبات تقوي المناعة لا غنى عنها

هل اقتربت معركة سرت؟.. تركيا تغامر بـ 10 آلاف مرتزق.. والجيش الليبي يستعد

حكم الوضوء حال غسل الأعضاء بدون ترتيب.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

فيديو جديد يكشف ظهور نانسى عجرم لحظة مقتل محمد الموسى بفيلتها

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. شروط الالتحاق بكلية الشرطة

هل اقتربت معركة سرت؟.. تركيا تغامر بـ 10 آلاف مرتزق.. والجيش الليبي يستعد

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها

امرأة خارقة.. تغلبت على كورونا بعد نجاتها من السرطان ومحاولة قتل وحادث طائرة

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته