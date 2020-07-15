نجمات اعترفن بخيانة أزواجهن.. زوجة ويل سميث تخبره على الهواء.. وإحداهن وصفتها الفاتيكان بالمنحلة

دائما تفسر الخيانة الزوجية، أنها من رجل إلى المرأة ، وتخرج دائما المرأة كأنها الضحية والمخدوعة ولكن في بعض الأوقات تنسكر هذه القاعدة وتتغير الأوضاع وتصبح المرأة هي الخائنة والرجل هو ضحيتها.





ولذلك تتخذ حكايات خيانات النساء لأزواجهن، وبالأخص الفنانات مساحة اهتمام كبيرة في وسائل الإعلام وبين الجماهير، وفي السطور التالية نرصد نجمات اعترفن بخيانة ازواجهن.





اعترفت الممثلة الامريكية جادا بينكيت سميث إنها منذ 4 سنوات ونصف بدأت صداقة مع أوغست السينا وأصبحا أصدقاء جيدين حقا وبدأ كل شيء معه يحتاج فقط إلى بعض المساعدة".





كما قالت "جادا بينكيت" خلال برنامج " Red Table Talk" إنه بعد انفصالها من زوجها ويل سيمث ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع مغني الراب أوجست السينا".





وتابعت الممثلة الامريكية أنها فعلت ذلك لأنه لم يخطر على بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، مضيفة :"كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".





كريستين ستيورات كانت اكثر الفنانات جرأة حول اعترافها بخيانة حبيبها الممثل البريطاني روبرت باتيسنون، وذلك مع ع مخرج فيلمها الأخير "بيضاء الثلج والصياد" روبرت ساندرز الذي أصدر بدوره اعتذارًا رسميًا أيضًا.





واصدرت ستيوارت بيانًا قالت فيه: "أقدم اعتذاري الشديد على الأذى والإحراج الذي تسببت به للأشخاص المقربين مني، فتلك اللحظة الطائشة شكلت خطرًا على أهم شيء في حياتي الشخص الذي أحبه وأحترمه روب".





وأضافت ستيوارت: "أنا أحب روب للغاية وأنا بالفعل أشعر بالأسف والندم".





ومن كريستين ستيورات لـ مادونا ، التي اعترفت بخيانتها لازواجها اكثر من مرة بكل جرأة حيث خانت زوجها ابن الرئيس الامريكي جون كيندي مع شون بون و ايضا زوجها المهرج البريطاني جاي ريتشي مع لاعب كرة البيسيول المعرةف اليكس روديجرز.





وصفت كنسية الفاتيكان النجمة العالمية اليزابيث تايلور بالمرأة المنحلة بسبب خيانتها لزوجها المغني ادي فيشر مع ريشتارد بيرتون الذي تزوجت منه بعد انفصالها عن زوجها مباشرة.



