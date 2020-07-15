بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته

مازال النجم العالمي ويل سميث متصدرا مؤشرات البحث بـ جوجل مصر بعد اعتراف زوجته الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، بخيانتها له خلال برنامجها " red table talk" الذي يذاع عبر موقع فيسبوك.





ولقى ويل سميث دعم جمهوره بشكل كبير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور مؤثرة له أثناء استماعه لاعترافات زوجته بدخولها في علاقة مع رجل آخر.





ونقلت صحيفة "The sun" البريطانية عن "جادا بينكيت" قولها: "إنها منذ 4 سنوات ونصف بدأت صداقة مع أوغست السينا وأصبحنا أصدقاء جيدين حقا وبدأ كل شيء معه يحتاج فقط إلى بعض المساعدة".





كما قالت "جادا بينكيت" خلال برنامج " Red Table Talk" إنه بعد انفصالها من زوجها ويل سميث ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع مغني الراب أوجست السينا".



