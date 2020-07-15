AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:14 ص
ويل سميث وزوجته
ويل سميث وزوجته
Advertisements
شروق ابراهيم
مازال النجم العالمي ويل سميث متصدرا مؤشرات البحث بـ جوجل مصر بعد اعتراف زوجته الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، بخيانتها له خلال برنامجها " red table talk" الذي يذاع عبر موقع فيسبوك.

ولقى ويل سميث دعم جمهوره بشكل كبير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور مؤثرة له أثناء استماعه لاعترافات زوجته بدخولها في علاقة مع رجل آخر.

ونقلت صحيفة "The sun" البريطانية عن "جادا بينكيت" قولها: "إنها منذ 4 سنوات ونصف بدأت صداقة مع أوغست السينا وأصبحنا أصدقاء جيدين حقا وبدأ كل شيء معه يحتاج فقط إلى بعض المساعدة".

كما قالت "جادا بينكيت" خلال برنامج " Red Table Talk" إنه بعد انفصالها من زوجها ويل سميث ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع مغني الراب أوجست السينا". 

وتابعت الممثلة الأمريكية أنها فعلت ذلك لأنه لم يخطر على بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، مضيفة: "كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".
بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته
بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته
بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته
بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته
بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته
بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته
بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته
بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته
بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته
بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له

أخبار الفن.. القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له.. خروج جثمان المنتجة مي مسحال من منزلها بالمهندسين

بعد اعترافها بالخيانة.. زوجة ويل سميث مطلوبة على جوجل

بعد اعترافها بخيانة ويل سميث.. معلومات عن جادا بينكيت

فيديو جراف.. اعتراف زوجة ويل سميث على الهواء

حصاد أحداث الأسبوع في هوليوود.. وفاة زوجة جون ترافولتا.. وغرق نايا ريفيرا.. واعتراف زوجة ويل سميث بخيانته

ترشيحاتنا

أصيب بشلل مؤقت.. ثعبان يهاجم طفلا خلال رحلة عائلية ويتركه في حالة حرجة

عربون محبة.. فنانون يهدون زوجاتهم سيارات كهدية لكسب رضائهن

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

أوبو تطلق رسميا هاتف Oppo A12s.. بسعر 2000 جنيه.. صور

بدون جمهور.. الجبلاية تكشف مصير استضافة مصر لمباريات دوري الأبطال.. فيديو

42 ألفا و665 إصابة و371 وفاة.. موجة كورونا ثانية تضرب إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته

عربون محبة.. فنانون يهدون زوجاتهم سيارات كهدية لكسب رضائهن

لم تتحمل فراقها.. أم تلحق بابنتها بعد وفاتها في عيد ميلادها الـ21