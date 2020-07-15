طرح كتاب التعليم الكنسي للبابا تواضروس عبر "ساوند كلاود"

أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صدور كتاب مسموع حديد لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعنوان "التعليم الكنسي".
ومن المقرر أن يطرح الكتاب الخاص بقداسة البابا تواضروس الثاني في الثامنة من صباح بعد غد الجمعة عبر قناة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الـ"ساوند كلاود".
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أقيمت اليوم صلاة جنازة الأب القمص أنجيلوس الأنطوني من دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، بحضور 5 من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة والرهبان وأسرة الراحل.
رحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة الأب المبارك الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني مؤسس دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والأب الروحي لرهبانه، عن عمر تجاوز ٨٩ عاما.قضى الراهب الجليل القمص أنجيلوس الأنطوني في حياة الرهبنة ما يزيد على ٦٦ عاما حيث ترهب في ٢٨ يونيو ١٩٥٤ وخدم في القدس وفي قرية صفط الشرقية بالمنيا لسنوات عديدة.