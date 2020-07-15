5 أساقفة يشاركون في جنازة القمص أنجيلوس الأنطوني



أقيمت اليوم صلاة جنازة الأب القمص أنجيلوس الأنطوني من دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، بحضور 5 من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة والرهبان وأسرة الراحل.





ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة أمس الأب المبارك الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني مؤسس دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والأب الروحي لرهبانه، عن عمر تجاوز ٨٩ عاما.









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يشار إلى أن القمص أنجيلوس الأنطوني من مواليد مدينة جهينة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في الخامس والعشرين من شهر يونيو 1931.



