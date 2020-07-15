AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

5 أساقفة يشاركون في جنازة القمص أنجيلوس الأنطوني

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:54 م
القمص أنجيلوس الأنطوني
القمص أنجيلوس الأنطوني
Advertisements
سامح سلام
أقيمت اليوم صلاة جنازة الأب القمص أنجيلوس الأنطوني من دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، بحضور 5 من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة والرهبان وأسرة الراحل.

ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة أمس الأب المبارك الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني مؤسس دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة والأب الروحي لرهبانه، عن عمر تجاوز ٨٩ عاما.

قضى الراهب الجليل القمص أنجيلوس الأنطوني في حياة الرهبنة ما يزيد على ٦٦ عاما حيث ترهب في ٢٨ يونيو ١٩٥٤ وخدم في القدس وفي قرية صفط الشرقية بالمنيا لسنوات عديدة.

أقرأ أيضا ..


يشار إلى أن القمص أنجيلوس الأنطوني من مواليد مدينة جهينة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في الخامس والعشرين من شهر يونيو 1931.

وترهب في دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس عام 1955 ، ونال نعمة درجة القمصية بيد الأنبا غبريال رئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر عام 1960، فيما حصل على شهادة كلية اللاهوت بحلوان في العام نفسه.
وخدم القمص أنجيلوس الأنطوني بمدينة القدس لمدة 11 عامًا من 1963 وحتى 1974، إلى جانب الخدمة في عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكنيسة تحتفل بمرور 23 عاما على سيامة البابا تواضروس أسقفا

61 عاماً في الخدمة الكهنوتية.. أسقف طما يترأس صلاة جنازة القمص بطرس حنا

بعد 66 عاما في حياة الرهبنة .. رحيل القمص أنجيلوس الأنطوني عن عمر ناهز 89 عاما

البابا تواضروس يجتمع مع لجنة تدبير خدمة كنائس المقطم

ترشيحاتنا

صحة حديث "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط" .. دار الإفتاء توضح .. فيديو

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

كوب واحد به الفائدة.. مشروبات تقوي المناعة لا غنى عنها

ما هي متلازمة ما بعد كورونا؟ .. المصل واللقاح يرد

كما هى العام الماضى.. التموين تعلن أسعار الأضحية خلال أيام عيد الأضحى

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

AdvertisementS

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

الأشعة المقطعية تكشف حقيقة مومياء المرأة الصارخة.. اعرف القصة

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

حبوب اللقاح كلمة السر.. علماء يكتشفون سبب انخفاض عدد الإصابات بـ كورونا

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتياطات مشددة.. مطار يستخدم روبوتات بالأشعة فوق البنفسجية للوقاية من كورونا

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها

امرأة خارقة.. تغلبت على كورونا بعد نجاتها من السرطان ومحاولة قتل وحادث طائرة