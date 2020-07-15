رئيس مستقبل وطن: نعيش حاليا نقلة نوعية في الأداء الحزبي والوطني

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر لرؤساء الاحزاب المشاركين فى القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، قائلا: الجميع كان حريصا على المصلحة العامة للدولة.









وأضاف عبد الرازق، عقب اجتماع القائمة الوطنية من اجل مصر، ان الجميع كان لديه حرص على المصلحة الوطنية، وان يكون هناك نقلة نوعية فى الأداء الحزبى والوطنى.









وأكد رئيس حزب مستقبل وطن، أن مجلس الشيوخ الغرفة الثانية وله اهمية كبرى والجميع شاهد ما وقع على مجلس النواب من اعباء حينما كانت غرفة تشريعية واحدة.







