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برلمان

رئيس مستقبل وطن: نعيش حاليا نقلة نوعية في الأداء الحزبي والوطني

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:56 م
اجتماع القائمة الوطنية
اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر
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ماجدة بدوى / عدسة : كيرلس صلاح
وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر لرؤساء الاحزاب المشاركين فى القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة،  قائلا: الجميع كان حريصا على المصلحة العامة للدولة.


وأضاف عبد الرازق، عقب اجتماع القائمة الوطنية من اجل مصر، ان الجميع كان لديه حرص على المصلحة الوطنية، وان يكون هناك نقلة نوعية فى الأداء الحزبى والوطنى.


وأكد رئيس حزب مستقبل وطن، أن مجلس الشيوخ الغرفة الثانية وله اهمية كبرى والجميع شاهد ما وقع على مجلس النواب من اعباء حينما كانت غرفة تشريعية واحدة.


ويحضر الاجتماع كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، واللواء محمد علي بلال حزب حماة الوطن، وأسامة بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس علي عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
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