القائمة الوطنية من أجل مصر.. 11 حزبا يتحالفون لخوض انتخابات الشيوخ





بعد حوار وطني استمر لأكثر من شهر، استمرت الأحزاب على "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي ستخوض مارثون انتخابات مجلس الشيوخ، وقد بلغ عددها 11 حزبا سياسيا من مختلف التيارات. وضمت "القائمة الوطنية من أجل مصر" أحزاب: مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد وحماة الوطن، والمصري الديموقراطي، والحرية المصري، والمؤتمر والتجمع ومصر الحديثة، والحركة الوطنية، والإصلاح والتنمية.





وعلى مدار الأيام الماضية، كان مستقبل وطن راعيا للحوار بين الأحزاب، حتى تكلل اليوم بالإعلان عن تلك القائمة النهائية التي ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك على مائدة ائتلاف دعم مصر، الأب الروحي للأحزاب المصرية.





وخلال اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، بائتلاف دعم مصر، كشف رئيس حزب مستقبل وطن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه تم الانتهاء من عمل القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ب11 حزبا. وقال رئيس حزب مستقبل وطن، إننا نبارك تدشين القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، المقبلة، وتم إعلاء المصلحة الوطنية والجميع كان حريصا على مصلحة الوطن".



