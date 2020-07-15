القائمة الوطنية من أجل مصر.. 11 حزبا يتحالفون لخوض انتخابات الشيوخ

بعد حوار وطني استمر لأكثر من شهر، استمرت الأحزاب على "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي ستخوض مارثون انتخابات مجلس الشيوخ، وقد بلغ عددها 11 حزبا سياسيا من مختلف التيارات. وضمت "القائمة الوطنية من أجل مصر" أحزاب: مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد وحماة الوطن، والمصري الديموقراطي، والحرية المصري، والمؤتمر والتجمع ومصر الحديثة، والحركة الوطنية، والإصلاح والتنمية.
وعلى مدار الأيام الماضية، كان مستقبل وطن راعيا للحوار بين الأحزاب، حتى تكلل اليوم بالإعلان عن تلك القائمة النهائية التي ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك على مائدة ائتلاف دعم مصر، الأب الروحي للأحزاب المصرية.
وخلال اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، بائتلاف دعم مصر، كشف رئيس حزب مستقبل وطن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه تم الانتهاء من عمل القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ب11 حزبا. وقال رئيس حزب مستقبل وطن، إننا نبارك تدشين القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، المقبلة، وتم إعلاء المصلحة الوطنية والجميع كان حريصا على مصلحة الوطن".
جاء ذلك خلال اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، للإعلان عن تفاصيل القائمة الانتخابية بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، والفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء محمد على بلال، أمين عام الحزب، واللواء فؤاد عرفة، نائب رئيس الحزب، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.