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برلمان

546 طلبا تقدم بها العاملون بمجلس النواب للانتقال لمجلس الشيوخ

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:42 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اجتماعًا، امس الثلاثاء، برئاسة المستشار علاء فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية  وبحضور الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  والمستشار محمود فوزي  أمين عام مجلس النواب  وعماد عواد  رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية -، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

خلال الاجتماع تم استعراض الطلبات التي تقدم بها العاملون بمجلس النواب للانتقال لمجلس الشيوخ، والبالغ عددها (546) طلبًا مقدمًا من شاغلي الدرجات والفئات الوظيفية المختلفة بالمجلس، جميعهم ممن سبق لهم العمل بمجلس الشورى الملغي، وقد قررت اللجنة إحالة هذه الطلبات إلى الأمانة الفنية للجنة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها قبل البت فيها. فضلًا عن استعراض الأصول المملوكة لمجلس الشورى الملغي والتي آلت لمجلس النواب، وإجراءات حصرها.

وشهد الاجتماع استعراض الملامح الرئيسية للهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ، بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور والواردة تفصيلًا في قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، وقد خلص الاجتماع إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد مشروع الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ وفق أعلى المعايير وأحدث التقسيمات الإدارية والهيكلية المتبعة في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع وجه المستشار وزير شئون المجالس النيابية شكره وتقديره لأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاز المهام المنوطة باللجنة خلال الآجال المحددة لها.
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