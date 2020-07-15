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محافظات

محافظ القليوبية يناقش سبل تطوير آليات نظم الري الحديثة لتوفير المياه وزيادة الإنتاجية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:33 م
اجتماع محافظ القليوبية
اجتماع محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لمناقشة خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه في قطاع الزراعة والتحول التدريجي من الرى بالغمر الي الرى بالتنقيط.


جاء ذلك بحضور الدكتور عواد سكرتير عام محافظ القليوبية والمهندس حسن احمد زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية و المهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الرى بالقليوبية.

وأشار المحافظ الي ضرورة التعاون المشترك بين الزراعة و الرى لحث وتوعية المزارع القليوبي علي التحول من الرى بالغمر الي الرى بالتنقيط علي ان يتم البدء بالمساحات البستانية أولا والتى تمثل حوالى ٤٠ الف فدان و ضرورة نشر قرار وزير الموارد المائية والري رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٢٠ والمتضمن في مادته الثانية بالالتزام بتعديل نظام الرى لزراعات الموز بالاراضى القديمة من الرى بالغمر للرى الحديث علي الا يتم السماح بصرف اى اسمدة الا بعد تغيير نظام الرى لهذه الأراضى و ذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفى فى اول مايو ٢٠٢١.

ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ مشروعات الرى الحديثة بمدن المحافظة زيادة عدد الأفدنة وتحويلها للري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر مشيرا أن القليوبية لديها 160 الف فدان  من بينهم 40 الف فدان بساتين المساحة التى يروي منها بالتنقيط حوالى 4660 فدان ، مشددا على تكثيف توعية المزارعين بأهمية اتباع الأساليب الحديثة لرى أراضيهم، من أجل تعميم مشروعات الرى الحديث لتغطية أكبر مساحة من الرقعة الزراعية بشتى أنحاء المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم عمل جولات وزيارات ميدانية للنماذج الناجحة للري بالتنقيط التي قام بعض المزارعين بتطبيقها وذلك لتشجيعهم مشيرا ان وزارة الري ترعي عددا كبيرا من المبادرات التي تحفز المزارعين للتحويل لنظام الري بالتنقيط أو الري الحقلي من بينها صرف قروض ميسرة بالتعاون مع البنك الزراعي لمساعدتهم في التحويل الي نظام الري الحديث.

واشار الهجان ان المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة سيتم عمل دراسات ميدانية لتجميع المزراعين وإنشاء شبكات ري حديث لمزارعهم.
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