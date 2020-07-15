أحمد موسى : مصر ستطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بعد إعلان إثيوبيا ملء السد... شاهد

كتبت قائلا : " عاجل ... مصر ستطلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن بعد اعلان أثيوبيا ملء السد ، وإعادة الملف للخارجية المصرية "

وذلك بعد ان اعترفت إثيوبيا اليوم الاربعاء، بصحة صور الأقمار الصناعية التي التقطتها وكالة رويترز البريطانية بشأن بدء ملء سد النهضة.





وقال وزير الطاقة والري الإثيوبي سليشي بيكلي إ صور الأقمار الصناعية حول بدء ملء سد النهضة صحيحة.





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وجاء ذلك على الرغم من نفي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدء أديس أبابا في ملء السد ابتداء من 8 يوليو الجاري، وهو التاريخ الذي قالت وسائل الإعلام إن إثيوبيا بدأت فيه بعملية.



