أحمد موسى : مصر ستطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بعد إعلان إثيوبيا ملء السد... شاهد

أعلن الإعلامى أحمد موسى , مقدم برنامج على مسئولتى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " ان مصر ستطالب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن بعد ازمة ملء سد النهضة .
كتبت قائلا : " عاجل ... مصر ستطلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن بعد اعلان أثيوبيا ملء السد ، وإعادة الملف للخارجية المصرية "
وذلك بعد ان اعترفت إثيوبيا اليوم الاربعاء، بصحة صور الأقمار الصناعية التي التقطتها وكالة رويترز البريطانية بشأن بدء ملء سد النهضة.
وقال وزير الطاقة والري الإثيوبي سليشي بيكلي إ صور الأقمار الصناعية حول بدء ملء سد النهضة صحيحة.
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وجاء ذلك على الرغم من نفي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدء أديس أبابا في ملء السد ابتداء من 8 يوليو الجاري، وهو التاريخ الذي قالت وسائل الإعلام إن إثيوبيا بدأت فيه بعملية.
وكان بيملي أعلن اليوم الأربعاء بدء الملء الأولي للسد النهصة، وذلك بعد يوم من ختام المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي.
عاجل مصر ستطلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن بعد اعلان أثيوبيا ملء السد ، وإعادة الملف للخارجية المصريةPosted by احمد موسى - على مسئوليتي on Wednesday, July 15, 2020