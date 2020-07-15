جار الانتهاء من أعمال التطوير.. الغضبان يعيد الحياة للحديقة الدولية بضواحى بورسعيد

شهدت حديقة حى الضواحى الدولية بمحافظة بورسعيد أهمال كبير على مدار 15 عام مضت عقب انشائها برغم اهتمام الدولة بأنشائها فى عام 2005 الا ان الاهمال ضرب ارجائها وزاد الإهمال عقب احداث ثورة 25 يناير.

وخلال العامين الماضيين وعقب قرار اللواء اركان حرب عادل الغضبان بإزالة بوؤرة شارع البترول العشوائية على مجرى القنال الداخلى القديم و الذى تم ردمه فى اعمال توسعة المدينة بوجه عام وزيادة رقعة الاراضى بها شهدت الحديقة اهتمام كبير لاعادتها للحياة بعد نقلها الى موقعها الجديد بديل لموقعها السابق و الذى خصص لإنشاء ميناء بورسعيد البري.

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الحديقة الدولية بحي الضواحي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الحدائق و تفعيل مبادرة حدائق بلا أسوار والتى ساهمت بشكل كبير فى إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية ، فاصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين .





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وأوضح محافظ بورسعيد أنه جارى الانتهاء قريبا من أعمال تطوير الحديقة الدولية والتى تتم على درجة كبيرة من الكفاءة والتى استحوذت على نصيب كبير من التجميل و رفع الكفاءة ، وذلك باعتبارها من أهم الحدائق بالمحافظة والتى تقع فى أكبر الأحياء السكانية كثافة ، هذا بالإضافة إلى كونها تقع فى مدخل بورسعيد ،من ناحية محور ٣٠ يونيو وتعد واجهة مميزة أمام زائرى المحافظة خاصة بعد الانتهاء من إنشاء ميناء بورسعيد البرى والذى يجمع كافة وسائل النقل بين المحافظات واعمال التطوير بشارع البترول وانشاء محور مروري جديد بمنطقة الرحاب

وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد تشهد طفرة فى المعالم الترفيهية والسياحية والتى لم تحدث من قبل ، نظرا لخطة التنمية الشاملة التى استهدفتها الدولة على أرض بورسعيد و التى تهدف فى المقام الأول ، توفير كافة سبل الراحة للمواطن من خلال التطوير والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بكافة الأحياء