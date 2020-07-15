أنت السند يا الله.. إطلالة أيمن أشرف من داخل ملعب التتش.. شاهد

كتب ايمن اشرف على الصورة " انت السند يا الله 🤍 "

ويُعد "أشرف"، إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، في تشكيل الفريق الأحمر، هذا الموسم.





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ويخوض لاعبو الفريق الأحمر تدريبات منزلية على فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





ومن المقرّر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من الأسبوع القادم، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا استعدادًا لعودة النشاط الرياضي".



