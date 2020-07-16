مشاهير من بلدي.. الفنانة الراحلة زوزو ماضي بنت بني سويف

ولدت الفنانة الكبيرة زوزو ماضي ، في 14 ديسمبر 1914، بمدينة بني سويف ، وإن كانت تمتد جذورها إلى أصول لبنانية، حيث وفدت العائلة واستقرت في بني سويف في القرن التاسع عشر، وكان اسمها "فتنة داؤد سليمان أبو ماضي"، ودرست في مدارس الفرنسيسكان، وتزوجت في سن الخامسة عشر من ابن عمها وأنجبت منه طفلين.









كما درست الفنانة زوزو ماضي في المدارس الفرنسية التي كانت منتشرة في صعيد مصر وقتها، وأجادت التحدث بـ3 لغات، وكان لها صالون ثقافي تُشرف عليه يحضر إليه الأدباء ونجوم الفن.









وبدأت زوزو ماضي العمل في الفن بعد أن قرأت إعلانًا يطلب فيه المخرج محمد كريم وجوها جديدة لفيلم جديد، وهو "يحيا الحب"، وأرسلت صورتها، وبالرغم من المعارضة الشديدة للأسرة الصعيدية، إلا أنها حصلت على موافقة زوجها، وسافرت إلى القاهرة، وقدمت أول دور سينمائي لها عام 1938.









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التحقت "زوزو" في بدايتها بعدة فرق مسرحية، منها فرقة يوسف وهبي وفرقة خليل مطران وفرقة رمسيس ، حتى صار لديها رصيد هائل من المسرحيات التي شاركت بها، منذ انطلاقتها في أواخر الثلاثينات وحتى أوائل الثمانينات من القرن الماضي.









شاركت زوزو ماضي في بطولة العديد من الأفلام، أشهرها "دليلة، يوم من عمري، ميرامار، البحث عن فضيحة، موعد على العشاء".









كما انفصلت زوزو ماضي عن زوجها الأول "ابن عمها" في عام 1955، ثم التقت رجل أعمال يدعى كمال عبد العزيز وتزوجته، وألقت الشرطة القبض عليها وعلى زوجها بتهمة الاتجار في المخدرات، وقضت في السجن 9 أشهر سجنًا احتياطيًا، وأفرج عنها في مارس 1957 بعد براءتها فيما قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة على زوجها كمال عبد العزيز وحصلت على الطلاق منه أثناء فترة سجنه في عام 1958، وللفنانة زوزو ماضي ابنة شهيرة هي مصممة الملابس إيفون ماضي التي عملت لسنوات مع المخرج شادي عبد السلام.







